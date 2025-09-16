Запланована подія 2

Alphabet стала четвертой компанией с капитализацией в три триллиона долларов: какие гиганты впереди

ноутбук, акции
Alphabet стала четвертой самой дорогой компанией в мире. / Pixabay

Компания Alphabet, материнская структура Google, достигла своей исторической отметки, став четвертой в мире с капитализацией свыше $3 трлн. Это достижение стало возможным после того, как акции компании 15 сентября выросли более чем на 4%, благодаря благоприятному решению суда по антимонопольному иску.

Акции компании класса А выросли на 3,8% до 250 долларов, в то время как акции класса C поднялись на 3,7% до 250,4 долларов – обе торгуются на рекордно высоких уровнях.

Министерство юстиции США потребовало от Google избавиться от своего браузера Chrome, утверждая, что компания имеет незаконную монополию. Однако судья решил не применять самые строгие санкции, что повлекло за собой значительный рост акций Alphabet. Благодаря этому решению и интересу инвесторов к разработкам в сфере искусственного интеллекта, в частности, флагманской модели Gemini, акции компании выросли на 30% в этом году.

Alphabet присоединилась к клубу технологических гигантов, в который входят только Nvidia, Microsoft и Apple с оценкой капитализации в триллионы долларов. Это подтверждает ее лидерские позиции на мировом рынке и способность адаптироваться к вызовам, связанным как с регуляторным давлением, так и с стремительным развитием новых технологий.

Клуб триллионеров

Рыночную капитализацию свыше $1 трлн имеют следующие технологические компании: Nvidia ($4,25 трлн ), Microsoft ($3,756 трлн), Apple ($3,137 трлн), Alphabet ( $3 трлн), Amazon ($2,369 трлн), Alphabet ($2, $2, трлн), Broadcom ($1,304 трлн) и TSMC ($1,199 трлн). Рыночная капитализация Tesla, которую традиционно относят к "клубу триллионеров", сейчас составляет $961,89 млрд.

