Alphabet стала четвертою компанією з капіталізацією у три трильйони доларів: які гіганти попереду

Компанія Alphabet, материнська структура Google, досягла своєї історичної позначки, ставши четвертою у світі з капіталізацією понад $3 трлн. Це досягнення стало можливим після того, як акції компанії 15 вересня зросли більш ніж на 4%, завдяки сприятливому рішенню суду щодо антимонопольного позову.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Акції компанії класу А зросли на 3,8% до 250 доларів, тоді як акції класу C піднялися на 3,7% до 250,4 доларів – обидві торгуються на рекордно високих рівнях.

Міністерство юстиції США вимагало від Google позбутися свого браузера Chrome, стверджуючи, що компанія має незаконну монополію. Однак суддя вирішив не застосовувати найсуворіші санкції, що спричинило значний ріст акцій Alphabet. Завдяки цьому рішенню та інтересу інвесторів до розробок у сфері штучного інтелекту, зокрема флагманської моделі Gemini, акції компанії зросли на 30% цього року.

Наразі Alphabet приєдналася до клубу технологічних гігантів, до якого входять лише Nvidia, Microsoft та Apple з оцінкою капіталізації у трильйони доларів. Це підтверджує її лідерські позиції на світовому ринку та здатність адаптуватися до викликів, пов'язаних як із регуляторним тиском, так і зі стрімким розвитком нових технологій.

Клуб трильйонерів

Ринкову капіталізацію понад $1 трлн мають такі технологічні компанії: Nvidia ($4,25 трлн), Microsoft ($3,756 трлн), Apple ($3,137 трлн), Alphabet ($3 трлн), Amazon ($2,369 трлн), Alphabet ($2,151 трлн), Meta ($1,842 трлн), Broadcom ($1,304 трлн) і TSMC ($1,199 трлн). Ринкова капіталізація Tesla, яку традиційно зараховують до "клубу трильйонерів", зараз становить $961,89 млрд.