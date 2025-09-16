Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,50

+0,10

Готівковий курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,75

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Alphabet стала четвертою компанією з капіталізацією у три трильйони доларів: які гіганти попереду

ноутбук, акції
Alphabet стала четвертою найдорожчою компанією у світі. / Pixabay

Компанія Alphabet, материнська структура Google, досягла своєї історичної позначки, ставши четвертою у світі з капіталізацією понад $3 трлн. Це досягнення стало можливим після того, як акції компанії 15 вересня зросли більш ніж на 4%, завдяки сприятливому рішенню суду щодо антимонопольного позову.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Акції компанії класу А  зросли на 3,8% до 250 доларів, тоді як акції класу C піднялися на 3,7% до 250,4 доларів – обидві торгуються на рекордно високих рівнях.

Міністерство юстиції США вимагало від Google позбутися свого браузера Chrome, стверджуючи, що компанія має незаконну монополію. Однак суддя вирішив не застосовувати найсуворіші санкції, що спричинило значний ріст акцій Alphabet. Завдяки цьому рішенню та інтересу інвесторів до розробок у сфері штучного інтелекту, зокрема флагманської моделі Gemini, акції компанії зросли на 30% цього року.

Наразі Alphabet приєдналася до клубу технологічних гігантів, до якого входять лише Nvidia, Microsoft та Apple з оцінкою капіталізації у трильйони доларів. Це підтверджує її лідерські позиції на світовому ринку та здатність адаптуватися до викликів, пов'язаних як із регуляторним тиском, так і зі стрімким розвитком нових технологій.

Клуб трильйонерів

Ринкову капіталізацію понад $1 трлн мають такі технологічні компанії: Nvidia ($4,25 трлн), Microsoft ($3,756 трлн), Apple ($3,137 трлн), Alphabet ($3 трлн), Amazon ($2,369 трлн), Alphabet ($2,151 трлн), Meta ($1,842 трлн), Broadcom ($1,304 трлн) і TSMC ($1,199 трлн). Ринкова капіталізація Tesla, яку традиційно зараховують до "клубу трильйонерів", зараз становить $961,89 млрд.

Автор:
Тетяна Ковальчук