Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,89

--0,08

EUR

48,41

--0,10

Наличный курс:

USD

42,01

41,90

EUR

48,85

48,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Alphabet продаст облигаций на €3 миллиарда для развития искусственного интеллекта

Alphabet, Google
Alphabet планирует разместить облигации на €3 млрд

Компания Alphabet, материнская структура Google, планирует разместить облигации на сумму не менее 3 миллиардов евро для финансирования расширения в сфере искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Компания второй раз в этом году вышла на европейский рынок долговых обязательств с планом многотраншевой продажи облигаций.

Alphabet предлагает инвесторам шесть траншей эталонных облигаций, деноминированных в евро со сроками погашения от трех до 39 лет.

Указывается. что привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели, в частности, на финансирование расширения инфраструктуры для ИИ.

Компания инвестирует рекордные суммы в продвижение прогресса в области искусственного интеллекта. Ожидается, что общие капитальные расходы Alphabet в год составят от 91 до 93 миллиардов долларов.

В то же время, доход от продуктов, построенных на генеративных моделях искусственного интеллекта Google, вырос более чем на 200% по сравнению с предыдущим годом.

По данным Bloomberg, продажа облигаций происходит после того, как Alphabet сообщила о росте спроса на свои облачные сервисы и услуги ИИ, что привело к росту продаж за третий квартал до 87,5 миллиарда долларов.

Технологические гиганты активно привлекают капитал, увеличивая затраты на искусственный интеллект. На прошлой неделе Meta Platforms Inc., например, продала корпоративные облигации на сумму 30 миллиардов долларов, что стало самым большим предложением года на рынке доллара США.

Напомним , Alphabet в сентябре достигла своей исторической отметки, став четвертой в мире с капитализацией свыше $3 трлн. Это достижение стало возможным после того, как акции компании 15 сентября выросли более чем на 4%, благодаря благоприятному решению суда по антимонопольному иску.

Автор:
Татьяна Бессараб