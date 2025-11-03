Alphabet продаст облигаций на €3 миллиарда для развития искусственного интеллекта

Компания Alphabet, материнская структура Google, планирует разместить облигации на сумму не менее 3 миллиардов евро для финансирования расширения в сфере искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Компания второй раз в этом году вышла на европейский рынок долговых обязательств с планом многотраншевой продажи облигаций.

Alphabet предлагает инвесторам шесть траншей эталонных облигаций, деноминированных в евро со сроками погашения от трех до 39 лет.

Указывается. что привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели, в частности, на финансирование расширения инфраструктуры для ИИ.

Компания инвестирует рекордные суммы в продвижение прогресса в области искусственного интеллекта. Ожидается, что общие капитальные расходы Alphabet в год составят от 91 до 93 миллиардов долларов.

В то же время, доход от продуктов, построенных на генеративных моделях искусственного интеллекта Google, вырос более чем на 200% по сравнению с предыдущим годом.

По данным Bloomberg, продажа облигаций происходит после того, как Alphabet сообщила о росте спроса на свои облачные сервисы и услуги ИИ, что привело к росту продаж за третий квартал до 87,5 миллиарда долларов.

Технологические гиганты активно привлекают капитал, увеличивая затраты на искусственный интеллект. На прошлой неделе Meta Platforms Inc., например, продала корпоративные облигации на сумму 30 миллиардов долларов, что стало самым большим предложением года на рынке доллара США.

Напомним , Alphabet в сентябре достигла своей исторической отметки, став четвертой в мире с капитализацией свыше $3 трлн. Это достижение стало возможным после того, как акции компании 15 сентября выросли более чем на 4%, благодаря благоприятному решению суда по антимонопольному иску.