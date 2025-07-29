Ставка на ИИ: Goldman Sachs прогнозирует долгосрочный рост Alphabet

Компания Goldman Sachs Group Inc ожидает, что ускоренные инвестиции Alphabet Inc в искусственный интеллект обеспечат долгосрочный рост ее основных бизнес-направлений. В связи с сильным финансовым отчетом за второй квартал банк повысил целевую цену акций материнской компании Google с $225 до $234. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на информацию Proactive Investors.

В банке отметили, что последние результаты Alphabet свидетельствуют о стабильном росте в сегментах поиска, YouTube и облачных сервисов, но подчеркнули, что ключевым фактором создания стоимости в дальнейшем станет ее стратегия развития искусственного интеллекта.

"В долгосрочной перспективе мы считаем, что Alphabet имеет сильные позиции как в нынешнем (комбинация десктопной и мобильной утилитарности), так и в будущем (ИИ/машинное обучение; персонализация; уменьшение барьеров к приложениям) вычислительном ландшафте", - написали аналитики Goldman Sachs.

Goldman Sachs рассматривает рост капитальных расходов компании — в 2025 году они ожидаются на уровне $85 млрд, а в 2026 должны вырасти еще на 15% — как признак решимости масштабировать ИИ-платформы. Хотя такие затраты вызывают вопрос о долгосрочной отдаче, аналитики поддерживают эти инвестиции, учитывая переход Alphabet от инфраструктуры ИИ к монетизации платформ и приложений.

В компании также подчеркнули многогранный подход Alphabet к ИИ, включая AI Overviews, Gemini и мультимодальный поиск, как потенциальное преимущество на фоне растущей конкуренции. Особого внимания заслуживает подтверждение руководством компании сотрудничества в сфере совместного использования мощностей с OpenAI — компанией, рассматриваемой одновременно как партнера и конкурента в разработке искусственного интеллекта.

В сегменте YouTube Goldman Sachs видит потенциал для большей прозрачности по эффективности Shorts и подписок, что может усилить позиции сервиса по сравнению с традиционными медиа. Тем временем облачное подразделение Alphabet, как ожидается, получит выгоду в средне- и долгосрочной перспективе благодаря растущему спросу на генеративный ИИ, несмотря на временные ограничения мощностей.

В будущем Goldman Sachs будет следить за развитием двух важных событий: решением суда США по ожидаемому до конца августа монополизации поискового рынка, а также запуском Google Pixel 20 августа, где могут быть представлены новые подробности по интеграции ИИ в аппаратные продукты и сервисы поиска.