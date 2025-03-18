Alphabet ведет переговоры о покупке киберкомпании Wiz за 33 миллиарда долларов – Bloomberg

Американский международный конгломерат компаний Alphabet, в состав которого входит Google, ведет переговоры о покупке компании Wiz, занимающейся облачной безопасностью, за 33 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Вloomberg.

Соглашение, о котором может быть объявлено уже во вторник, 18 марта, станет самым большим приобретением Alphabet на сегодняшний день и поможет Google Alphabet догнать Microsoft Corp. и Amazon Inc. на конкурентном рынке облачных вычислений

По данным издания, Wiz отклонила предложение Alphabet на $23 млрд в июле прошлого года, осталась независимой, что в конечном счете позволило провести первоначальное публичное размещение акций. Wiz и ее инвесторы отказались от продажи частично из-за опасений по поводу длительного процесса одобрения регулирующими органами, поскольку антимонопольные органы в США и Европе внимательно изучали технологический сектор по его экономическому влиянию.

Генеральный директор Wiz Ассаф Раппапорт, назвавший прошлогоднюю заявку Alphabet "унизительной", заявил, что ему нравится идея превратить Wiz в независимого гиганта в сфере кибербезопасности, способного конкурировать с такими компаниями, как CrowdStrike Holdings Inc. и Palo Alto Networks.

Компания Wiz, основанная израильтянами и базирующаяся в Нью-Йорке, включает Sequoia Capital, Index Ventures, Insight Partners и Cyberstarts. В прошлом году компания была оценена в $12 млрд. в раунде финансирования.

По мнению журналистов, администрация президента США Дональда Трампа, скорее всего, предложит более приемлемые условия соглашения, предложение Alphabet все равно может привлечь внимание антимонопольных регуляторов. Облачный бизнес Google занимает третье место на рынке после Microsoft и Amazon, что может стать аргументом против опасений регулирующих органов по концентрации рынка в облачном бизнесе.

Напомним, под давлением конкуренции со стороны китайского стартапа DeepSeek, американские технологические гиганты Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet планируют потратить в 2025 году более 300 миллиардов долларов на искусственный интеллект.