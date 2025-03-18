Alphabet веде переговори про купівлю кіберкомпанії Wiz за 33 мільярди доларів

Американський міжнародний конгломерат компаній Alphabet, до складу якого входить Google, веде переговори про купівлю компанії Wiz, яка займається хмарною безпекою, за 33 мільярди доларів.

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Про це повідомляє Вloomberg.

Угода, про яку може бути оголошено вже у вівторок, 18 березня, стане найбільшим придбанням Alphabet на сьогоднішній день і допоможе Google Alphabet наздогнати Microsoft Corp. та Amazon Inc. на конкурентному ринку хмарних обчислень.

За даними видання, Wiz відхилила пропозицію Alphabet на $23 млрд у липні минулого року, залишилася незалежною, що зрештою дозволило провести первинне публічне розміщення акцій. Wiz та її інвестори відмовилися від продажу частково через побоювання з приводу тривалого процесу схвалення регулюючими органами, оскільки антимонопольні органи в США та Європі уважно вивчали технологічний сектор щодо його економічного впливу.

Генеральний директор Wiz Ассаф Раппапорт, який назвав торішню заявку Alphabet "принизливою", на той час заявив, що йому подобається ідея перетворити Wiz на незалежного гіганта у сфері кібербезпеки, здатного конкурувати з такими компаніями, як CrowdStrike Holdings Inc. і Palo Alto Networks.

Компанія Wiz, заснована ізраїльтянами і що базується в Нью-Йорку, включає Sequoia Capital, Index Ventures, Insight Partners і Cyberstarts. Минулого року компанія була оцінена у $12 млрд у раунді фінансування.

На думку журналістів, адміністрація президента США Дональда Трампа, швидше за все, запропонує прийнятніші умови угоди, пропозиція Alphabet все одно може привернути увагу антимонопольних регуляторів. Хмарний бізнес Google посідає третє місце на ринку після Microsoft та Amazon, що може стати аргументом проти побоювань регулюючих органів щодо концентрації ринку у хмарному бізнесі.

Нагадаємо, під тиском конкуренції з боку китайського стартапу DeepSeek, американські технологічні гіганти Amazon, Meta, Microsoft і Alphabet планують витратити у 2025 році понад 300 мільярдів доларів на штучний інтелект.