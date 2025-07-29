Ставка на ШІ: Goldman Sachs прогнозує довгострокове зростання Alphabet

Компанія Goldman Sachs Group Inc очікує, що прискорені інвестиції Alphabet Inc у штучний інтелект забезпечать довгострокове зростання її основних бізнес-напрямів. У зв’язку з сильним фінансовим звітом за другий квартал, банк підвищив цільову ціну акцій материнської компанії Google з $225 до $234. Про це пише Delo.ua з посиланням на інформацію Proactive Investors.

У банку зазначили, що останні результати Alphabet свідчать про стабільне зростання в сегментах пошуку, YouTube та хмарних сервісів, але наголосили, що ключовим фактором створення вартості надалі стане її стратегія розвитку штучного інтелекту.

"У довгостроковій перспективі ми вважаємо, що Alphabet має сильні позиції як у нинішньому (комбінація десктопної та мобільної утилітарності), так і в майбутньому (ШІ/машинне навчання; персоналізація; зменшення бар’єрів до застосунків) обчислювальному ландшафті", — написали аналітики Goldman Sachs.

Goldman Sachs розглядає зростання капітальних витрат компанії — у 2025 році вони очікуються на рівні $85 млрд, а у 2026-му мають зрости ще на 15% — як ознаку рішучості масштабувати ШІ-платформи. Хоча такі витрати викликають запитання щодо довгострокової віддачі, аналітики підтримують ці інвестиції, враховуючи перехід Alphabet від інфраструктури ШІ до монетизації платформ та застосунків.

У компанії також підкреслили багатогранний підхід Alphabet до ШІ — включаючи AI Overviews, Gemini та мультимодальний пошук — як потенційну перевагу на тлі зростаючої конкуренції. Особливої уваги заслуговує підтвердження керівництвом компанії співпраці у сфері спільного використання потужностей з OpenAI — компанією, яку водночас розглядають як партнера і конкурента в розробці штучного інтелекту.

У сегменті YouTube Goldman Sachs вбачає потенціал для більшої прозорості щодо ефективності Shorts та підписок, що може посилити позиції сервісу порівняно з традиційними медіа. Тим часом хмарний підрозділ Alphabet, як очікується, отримає вигоду в середньо- та довгостроковій перспективі завдяки зростаючому попиту на генеративний ШІ, попри тимчасові обмеження потужностей.

У майбутньому Goldman Sachs стежитиме за розвитком двох важливих подій: рішенням суду США у справі про монополізацію пошукового ринку, яке очікується до кінця серпня, а також запуском Google Pixel 20 серпня, де можуть бути представлені нові подробиці щодо інтеграції ШІ в апаратні продукти та сервіси пошуку.