Alphabet продасть облігацій на €3 мільярди для розвитку штучного інтелекту

Компанія Alphabet, материнська структура Google, планує розмістити облігації на суму не менше ніж 3 мільярди євро для фінансування розширення у сфері штучного інтелекту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Компанія вдруге цього року вийшла на європейський ринок боргових зобов'язань із планом багатотраншевого продажу облігацій.

Alphabet пропонує інвесторам шість траншів еталонних облігацій, деномінованих у євро, із термінами погашення від трьох до 39 років.

Зазначається, що залучені кошти будуть спрямовані на загальні корпоративні цілі, зокрема на фінансування розширення інфраструктури для ШІ.

Компанія інвестує рекордні суми у просування прогресу в галузі штучного інтелекту. Очікується, що загальні капітальні витрати Alphabet за рік складуть від 91 до 93 мільярдів доларів.

Водночас дохід від продуктів, побудованих на генеративних моделях штучного інтелекту Google, зріс більш ніж на 200% порівняно з попереднім роком.

За даними Bloomberg, продаж облігацій відбувається після того, як Alphabet повідомила про зростання попиту на свої хмарні сервіси та послуги ШІ, що призвело до зростання продажів за третій квартал до 87,5 мільярда доларів.

Технологічні гіганти активно залучають капітал, збільшуючи витрати на штучний інтелект. Минулого тижня Meta Platforms Inc., наприклад, продала корпоративні облігації на суму 30 мільярдів доларів, що стало найбільшою пропозицією року на ринку долара США.

Нагадаємо Alphabet у вересні досягла своєї історичної позначки, ставши четвертою у світі з капіталізацією понад $3 трлн. Це досягнення стало можливим після того, як акції компанії 15 вересня зросли більш ніж на 4%, завдяки сприятливому рішенню суду щодо антимонопольного позову.