Alphabet планує залучити близько 15 мільярдів доларів від продажу облігацій США – Вloomberg

Міжнародний конгломерат Alphabet, материнська компанія Google, планує залучити близько 15 млрд доларів шляхом продажу доларових облігацій. Кошти будуть спрямовані на фінансування інфраструктури штучного інтелекту, витрати на яку за прогнозами компанії сягнуть 185 млрд доларів у 2026 році.

Фінансові плани Alphabet

За даними інсайдерів, Alphabet випускає облігації сімома частинами. Найтриваліший термін погашення передбачений для цінних паперів до 2066 року. Крім доларових активів, компанія розглядає випуск боргових зобов'язань у швейцарських франках та фунтах стерлінгів, включаючи 100-річні облігації.

У листопаді 2025 року, Alphabet залучила 17,5 млрд доларів у США та 6,5 млрд євро в Європі. А минулого тижня Alphabet заявила, що цього року витратить до 185 мільярдів доларів, що значно перевищує прогнози.

Поточний попит на борги технологічних гігантів залишається високим: наприклад, нещодавнє розміщення облігацій Oracle на 25 млрд доларів зібрало замовлень на 129 млрд доларів.

Зростання капітальних витрат на технологічну інфраструктуру є загальноринковим трендом серед гіперскейлерів:

сукупні витрати компаній на ШІ-інфраструктуру у 2026 році очікуються на рівні 650 млрд доларів;

капітальні вкладення у центри обробки даних та хмарні технології до 2029 року можуть сягнути 3 трлн доларів.

Попри значні витрати, фінансові показники Alphabet за четвертий квартал перевищили очікування аналітиків, що підтверджує стабільність фінансового стану компанії на фоні масштабних інвестицій.

