Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,05

--0,09

EUR

50,76

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,42

51,24

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Alphabet планує залучити близько 15 мільярдів доларів від продажу облігацій США – Вloomberg

Alphabet, Google
Alphabet планує розмістити облігації на €3 млрд

Міжнародний конгломерат Alphabet, материнська компанія Google, планує залучити близько 15 млрд доларів шляхом продажу доларових облігацій. Кошти будуть спрямовані на фінансування інфраструктури штучного інтелекту, витрати на яку за прогнозами компанії сягнуть 185 млрд доларів у 2026 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg з посиланням на власні джерела.

Фінансові плани Alphabet

За даними інсайдерів, Alphabet випускає облігації сімома частинами. Найтриваліший термін погашення передбачений для цінних паперів до 2066 року. Крім доларових активів, компанія розглядає випуск боргових зобов'язань у швейцарських франках та фунтах стерлінгів, включаючи 100-річні облігації.

У листопаді 2025 року, Alphabet залучила 17,5 млрд доларів у США та 6,5 млрд євро в Європі. А минулого тижня Alphabet заявила, що цього року витратить до 185 мільярдів доларів, що значно перевищує прогнози.

Поточний попит на борги технологічних гігантів залишається високим: наприклад, нещодавнє розміщення облігацій Oracle на 25 млрд доларів зібрало замовлень на 129 млрд доларів.

Зростання капітальних витрат на технологічну інфраструктуру є загальноринковим трендом серед гіперскейлерів:

  • сукупні витрати компаній на ШІ-інфраструктуру у 2026 році очікуються на рівні 650 млрд доларів; 
  • капітальні вкладення у центри обробки даних та хмарні технології до 2029 року можуть сягнути 3 трлн доларів.

Попри значні витрати, фінансові показники Alphabet за четвертий квартал перевищили очікування аналітиків, що підтверджує стабільність фінансового стану компанії на фоні масштабних інвестицій.

Нагадаємо, у листопаді минулого року повідомлялося що компанія Alphabet планує розмістити облігації на суму не менше ніж 3 мільярди євро для фінансування розширення у сфері штучного інтелекту.

Автор:
Тетяна Ковальчук