Творець ChatGPT вийде на біржу зі збитком у 39 мільярдів доларів

Компанія OpenAI, яка розробила чат-бот ChatGPT, у 2025 році збільшила свій чистий збиток майже увосьмеро — з 5 мільярдів до близько 39 мільярдів доларів. Стрімке зростання паперових збитків відбулося на тлі підготовки ШІ-гіганта до первинного публічного розміщення акцій (IPO).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

За даними аудованої фінансової звітності, загальні витрати компанії за минулий рік досягли 34 мільярдів доларів. Зокрема, близько 19 мільярдів доларів OpenAI спрямувала на дослідження та розробки, ще майже 6 мільярдів доларів — на продажі та маркетинг. Решта капіталу пішла на розвиток інфраструктури, залучення топових вчених та створення нових моделей штучного інтелекту.

Чому збитки паперові та як росте виторг

Попри величезну фінальну цифру збитку, переважна частина цього стрибка не пов'язана з безпосередньою операційною діяльністю компанії:

Бухгалтерський ефект: до реорганізації наприкінці 2025 року інвестори володіли конвертованими правами участі, які за правилами обліку США вважалися зобов'язаннями. Оскільки ринкова вартість OpenAI стрімко зростала, переоцінка цих прав додала компанії близько 30 мільярдів доларів суто паперових бухгалтерських витрат, які більше не повторюватимуться.

Реальний збиток: без урахування цього фактора, а також негрошових виплат (акцій працівникам та обчислювальних кредитів від Microsoft), чистий збиток компанії склав цілком прийнятні 8 мільярдів доларів.

Рекордне зростання доходів: водночас виторг OpenAI за 2025 рік злетів до 13 мільярдів доларів. До кінця року розробник вийшов на рівень генерації близько 2 мільярдів доходу щомісяця, що робить його одним із бізнесів, які зростають найшвидше в історії.

Підтримувати такі темпи розробнику ChatGPT допомагають масштабні вливання капіталу. Раніше цього року OpenAI залучила 122 мільярди доларів нового фінансування, після чого її оцінка (без урахування цих інвестицій) сягнула 730 мільярдів доларів.

На початку червня компанія конфіденційно подала документи до Комісії з цінних паперів і бірж США для підготовки до виходу на Волл-стріт. За інформацією джерел серед топменеджерів та інвесторів, довгоочікуваний біржовий дебют OpenAI може відбутися вже восени 2026 року.

Нагадаємо, розробник ChatGPT таємно подав документи на вихід на біржу. Очікується, що поява ШІ-гіганта на фондовому ринку стане одним із найдорожчих IPO в історії, а фінальна ринкова оцінка компанії під час розміщення може перевищити 850 мільярдів доларів.