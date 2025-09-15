PayPal интегрирует криптовалюты в P2P-платеже: поддержка биткоина, Ethereum и стейблкоина PYUSD

PayPal объявила о запуске новой функции – интеграцию криптовалют в свои одноранговые (P2P) платежные сервисы. Теперь пользователи смогут отправлять и получать биткоины, эфиры и собственный стейблкоин PYUSD непосредственно в приложении PayPal, без необходимости в посторонних криптогаманцах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Аinvest .

Компания отмечает, что PYUSD, привязанный к доллару США в соотношении 1:1, станет альтернативой традиционным валютам в цифровых транзакциях, обеспечивая стабильность и удобство переводов в реальном времени.

Интеграция криптовалют в P2P-платеж является частью стратегии PayPal, направленной на расширение возможностей платформы и популяризацию цифровых активов в ежедневном использовании.

Новая функция будет доступна в выбранных регионах, а дальнейшее развертывание будет зависеть от регуляторных условий.

PayPal подчеркивает, что этот шаг поможет сделать транзакции более гибкими и дешевыми, особенно в трансграничных расчетах, где традиционные банковские переводы часто медленные или дорогие.

Добавим, польский антимонопольный регулятор (UOKiK) оштрафовал платежную компанию PayPal Europe на 27,3 миллиона долларов за нечеткую формулировку условий договора, что затрудняло понимание пользователями возможных штрафных санкций.