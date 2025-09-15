Запланована подія 2

PayPal інтегрує криптовалюти у P2P-платежі: підтримка біткоїна, Ethereum та стейблкоїна PYUSD

PayPal інтегрує криптовалюти у P2P-платежі / Depositphotos

PayPal оголосила про запуск нової функції — інтеграцію криптовалют у свої однорангові (P2P) платіжні сервіси. Тепер користувачі зможуть надсилати та отримувати біткоїни, ефіри і власний стейблкоїн PYUSD безпосередньо у додатку PayPal, без потреби у сторонніх криптогаманцях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Аinvest.

Компанія зазначає, що PYUSD, прив’язаний до долара США у співвідношенні 1:1, стане альтернативою традиційним валютам у цифрових транзакціях, забезпечуючи стабільність та зручність для переказів у реальному часі.

Інтеграція криптовалют у P2P-платежі є частиною стратегії PayPal, спрямованої на розширення можливостей платформи та популяризацію цифрових активів у щоденному використанні.

Нова функція буде доступна у вибраних регіонах, а подальше розгортання залежатиме від регуляторних умов.

PayPal підкреслює, що цей крок допоможе зробити транзакції гнучкішими й дешевшими, особливо у транскордонних розрахунках, де традиційні банківські перекази часто є повільними або дорогими.

Додамо, польський антимонопольний регулятор (UOKiK) оштрафував платіжну компанію PayPal Europe на 27,3 мільйона доларів за нечітке формулювання умов договору, що ускладнювало розуміння користувачами можливих штрафних санкцій. 

Автор:
Тетяна Гойденко