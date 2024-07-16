Польша оштрафовала PayPal на 27 миллионов долларов: какая причина

Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) оштрафовал платежную компанию PayPal Europe на 27,3 миллиона долларов за нечеткую формулировку условий договора, что затрудняло понимание пользователями возможных штрафных санкций. Об этом сообщает Reuters.

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UOKiK обнаружил в пользовательском соглашении платежного сервиса 34 запрещенных действия для пользователей и список возможных штрафов. Особенно противоречивыми были условия наказания за попытку использования заблокированной учетной записи и возможность PayPal применять санкции за любые нарушения, даже не связанные с использованием сервиса.

Нечеткие формулировки в сделке предоставляли платежной платформе полную свободу действий, включая блокировку средств пользователя по своему усмотрению. Более того, PayPal имел право налагать на клиента несколько санкций одновременно, таких как штраф, закрытие счета и отказ в предоставлении услуг в будущем.

Также большинство условий в пользовательских соглашениях было признано слишком общим и неоднозначным, что не позволяло пользователям адекватно оценить свои действия в контексте использования услуг компании.

В PayPal отреагировали на решение регулятора, заявив о своей готовности сотрудничать с регулятором и пересмотреть свое решение, поскольку оно не окончательно и может быть обжаловано в суде.

Это не первый случай, когда PayPal попадает под прицел регуляторов за нарушение прав потребителей.

Еще в 2015 году компания была вынуждена выплатить 25 миллионов долларов штрафа за то, что без ведома клиентов подключала их к своей кредитной программе. Тогда 15 миллионов долларов были направлены на компенсацию пострадавшим пользователям, а остальные 10 миллионов – на уплату штрафа. PayPal согласилась выплатить всю сумму без дальнейших разбирательств, заявив о своей заботе о защите прав клиентов.

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