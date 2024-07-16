Польща оштрафувала PayPal на 27 мільйонів доларів: яка причина

Польський антимонопольний регулятор (UOKiK) оштрафував платіжну компанію PayPal Europe на 27,3 мільйона доларів за нечітке формулювання умов договору, що ускладнювало розуміння користувачами можливих штрафних санкцій. Про це повідомляє Reuters.

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UOKiK виявив у користувацькій угоді платіжного сервісу 34 заборонені дії для користувачів та перелік можливих штрафів. Особливо суперечливими були умови щодо покарань за спробу використання заблокованого облікового запису та можливість PayPal застосовувати санкції за будь-які порушення, навіть не пов'язані з використанням сервісу.

Нечіткі формулювання в угоді надавали платіжній платформі повну свободу дій, включаючи блокування коштів користувача на власний розсуд. Більше того, PayPal мав право накладати на клієнта кілька санкцій одночасно, таких як штраф, закриття рахунку та відмова в наданні послуг у майбутньому.

Також більшість умов у користувацьких угодах були визнані занадто загальними та неоднозначними, що не дозволяло користувачам адекватно оцінити свої дії в контексті використання послуг компанії.

У PayPal відреагували на рішення регулятора, заявивши про свою готовність співпрацювати з регулятором та переглянути своє рішення, оскільки воно не є остаточним і може бути оскаржене в суді.

Цікаво, що це не перший випадок, коли PayPal потрапляє під приціл регуляторів за порушення прав споживачів.

Ще у 2015 році компанія була змушена виплатити 25 мільйонів доларів штрафу за те, що без відома клієнтів підключала їх до своєї кредитної програми. Тоді 15 мільйонів доларів були спрямовані на компенсацію постраждалим користувачам, а решта 10 мільйонів – на сплату штрафу. PayPal погодилася виплатити всю суму без подальших розглядів, заявивши про свою турботу про захист прав клієнтів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com