Apple погодилася відкрити Apple Pay для конкурентів у Європі

Компанія Apple погодилася відкрити свою платіжну технологію Apple Pay для інших постачальників у Європейському Союзі, тим самим уникнувши загрози штрафів від регуляторів ЄС. Протягом наступних десяти років компанія надаватиме доступ до своєї технології мобільного гаманця безкоштовно.

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Про це пише агентство Bloomberg.

Ця угода завершила розслідування, яке ЄС розпочав щодо обмеження доступу до платіжної технології Apple. Раніше регулятори звинуватили компанію у зловживанні ринковою владою.

"Apple взяла на себе зобов’язання надати конкурентам доступ до технології "натисни і користуйся" iPhone. Це рішення не дозволить Apple виключити інші мобільні гаманці з екосистеми iPhone", - заявила керівник відділу конкуренції ЄС Маргрете Вестагер.

Згідно з угодою, споживачі в Європі зможуть використовувати альтернативні цифрові гаманці для оплати товарів і послуг на касах. Зобов’язання діятимуть протягом 10 років, і Apple ризикує отримати штраф у розмірі 10% світового річного доходу у випадку порушення угоди.

Цифровий гаманець Apple дозволяє користувачам зберігати віртуальні дебетові та кредитні картки на iPhone, а також бронювати квитки. Комісія ЄС заявила, що ця угода дозволить стороннім розробникам отримати доступ до платіжної технології Apple, що допоможе створити альтернативні мобільні гаманці.

Видання пише, що це рішення знаменує короткий перепочинок у тривалих суперечках між ЄС і Apple щодо дотримання регуляторних вимог, оскільки раніше цього року Apple оскаржила штраф ЄС у розмірі 1,8 мільярда євро за перешкоджання чесній конкуренції з боку конкурентів у сфері потокового передавання музики, зокрема Spotify. Крім того, компанія отримала рекордний штраф у 13 мільярдів євро в суперечці з регуляторами щодо податкової допомоги Ірландії.

Apple також була змушена переглянути свої пропозиції iOS, Safari та App Store у ЄС, щоб відповідати Закону про цифрові ринки, постанові, проти якої компанія подала низку судових оскаржень.

Apple підтвердила свою готовність надавати доступ до платіжного чіпа в Європі, а також дозволяти безконтактні транзакції для ключів від автомобіля та дому, корпоративних значків, карток лояльності та квитків на заходи.

З моменту свого дебюту десять років тому, Apple Pay став найпопулярнішим і найбільш використовуваним цифровим гаманцем на ринку. По всій Європі споживачі тепер звертаються до цієї програми для швидкої оплати громадського транспорту, продуктів і рахунків у ресторанах.

Нагадаємо, в червні Apple представила нову систему, яка дасть змогу власникам iPhone з iOS 18 та новішими версіями використовувати Apple Pay для розрахунків у будь-якому веб-браузері на комп'ютері, включно з Chrome, Edge, Firefox та іншими на ОС Windows.

Джерело фото: ua.depositphotos.com