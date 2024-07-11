Apple согласилась открыть Apple Pay для конкурентов в Европе

Apple согласилась открыть свою платежную технологию Apple Pay для других поставщиков в Европейском Союзе, тем самым избежав угрозы штрафов от регуляторов ЕС. В течение следующих десяти лет компания будет предоставлять доступ к своей технологии мобильного кошелька бесплатно.

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Об этом пишет агентство Bloomberg.

Это соглашение завершило расследование, которое ЕС приступил к ограничению доступа к платежной технологии Apple. Ранее регуляторы обвинили компанию в злоупотреблении рыночными властями.

"Apple обязалась предоставить конкурентам доступ к технологии "нажми и пользуйся" iPhone. Это решение не позволит Apple исключить другие мобильные кошельки из экосистемы iPhone", - заявила руководитель отдела конкуренции ЕС Маргрете Вестагер.

Согласно договору, потребители в Европе смогут использовать альтернативные цифровые кошельки для оплаты товаров и услуг на кассах. Обязательства будут действовать в течение 10 лет, и Apple рискует получить штраф в размере 10% мирового годового дохода в случае нарушения сделки.

Цифровой кошелек Apple позволяет пользователям хранить виртуальные дебетовые и кредитные карты на iPhone, а также бронировать билеты. Комиссия ЕС заявила, что это соглашение позволит сторонним разработчикам получить доступ к платежной технологии Apple, что поможет создать альтернативные мобильные кошельки.

Издание пишет, что это решение знаменует короткую передышку в продолжительных спорах между ЕС и Apple относительно соблюдения регуляторных требований, поскольку ранее в этом году Apple обжаловала штраф ЕС в размере 1,8 миллиарда евро за препятствование честной конкуренции со стороны конкурентов в сфере потоковой передачи музыки, в частности Spotify. Кроме того, компания получила рекордный штраф в 13 миллиардов евро в споре с регуляторами по налоговой помощи Ирландии.

Apple также была вынуждена пересмотреть свои предложения iOS, Safari и App Store в ЕС, чтобы соответствовать Закону о цифровых рынках, постановлении, против которого компания подала ряд судебных обжалований.

Apple подтвердила свою готовность предоставлять доступ к платежному чипу в Европе, а также разрешать бесконтактные транзакции для ключей от автомобиля и дома, корпоративных значков, карт лояльности и билетов на мероприятия.

С момента своего дебюта десять лет назад Apple Pay стал самым популярным и наиболее используемым цифровым кошельком на рынке. По всей Европе потребители теперь обращаются в эту программу для быстрой оплаты общественного транспорта, продуктов и счетов в ресторанах.

Напомним, в июне Apple представила новую систему, которая позволит владельцам iPhone с iOS 18 и более новыми версиями использовать Apple Pay для расчетов в любом веб-браузере на компьютере, включая Chrome, Edge, Firefox и другие на ОС Windows.

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