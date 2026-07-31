Зарплаты в Польше: где работники получили наибольшее повышение

Зарплаты в логистической отрасли Польши за год выросли на 8,1% и достигли 9522 злотых (около $2400). В производстве пищевых продуктов повышение составило лишь 3,1%, что стало самым низким показателем среди ключевых секторов польской экономики.

Как сообщает Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра международной компании Gremi Personal.

В каких отраслях зарплаты росли быстрее всего

После логистики самые высокие темпы роста зарплат зафиксировали в производстве транспортного оборудования, где средняя зарплата увеличилась на 7,1% — до 10 482 злотых.

В список отраслей с наиболее заметным повышением оплаты труда также вошли:

легкая промышленность – рост на 6%, до 6602 злотых;

гостинично-ресторанный бизнес - на 5,9%, до 6783 злотых;

строительство – на 5,4%, до 8913 злотых;

машиностроение - на 5,3%, до 9873 злотых;

розничная торговля – на 5,3%, до 6973 злотых;

перерабатывающая промышленность – на 5,1%, до 8723 злотых.

Медленнее всего зарплаты росли в пищевой промышленности, где они увеличились лишь на 3,1% — до 7704 злотых.

В мебельной отрасли прирост составил 4,3% (до 6877 злотых), в автомобилестроении – 4,4% (до 10487 злотых), а в металлургии – 4,7% (до 9322 злотых).

Почему зарплаты растут неравномерно

Основатель Gremi Personal Евгений Кириченко объясняет, что работодатели больше не участвуют в общей "зарплатной гонке" и повышают оклады только в секторах, где увеличиваются объемы производства и продаж.

"Сегодня рынок труда уже не реагирует одинаково на дефицит персонала. Бизнес все внимательнее оценивает экономическую ситуацию в каждой отрасли. Там, где спрос растет, компании и дальше конкурируют за работников повышением зарплат. Зато там, где производство или продажи остаются слабыми, работодатели переходят к политике контроля затрат и значительно осторожнее подходят".

Какие отрасли стали драйверами роста зарплат

По данным Главного статистического управления Польши (GUS), в мае объем промышленного производства вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако ситуация в разных секторах существенно отличалась.

Логистика. По данным Colliers, в первом квартале спрос на складские площади вырос более чем на 40%. Это заставило компании ускорить аренду персонала, увеличить зарплаты и активнее привлекать работников через кадровые агентства.

Оборонительная промышленность и производство спецтранспорта. В мае продажи транспортного оборудования, в частности, продукции оборонного назначения и техники для инфраструктурных проектов, увеличились на 60,5%. Эксперты связывают такую динамику с расширением оборонных заказов, в частности, в рамках программы SAFE, в рамках которой Польше было согласовано финансирование в объеме до 43,7 млрд евро. Это способствовало росту спроса на продукцию предприятий и обострило конкуренцию работников.

Пищевая промышленность. После сокращения продаж в апреле на 1,9% в мае отрасль продемонстрировала минимальный рост – всего на 0,8%. Поэтому компании воздерживаются от значительного повышения зарплат.

Мебельная и легкая промышленность. Продажи мебели в мае сократились на 7,1%, а продукции легкой промышленности – на 13,7%. Это сказалось и на уровне оплаты труда, который остается одним из самых низких в промышленном секторе.

Автомобилестроение. Несмотря на сокращение продаж на 4,4%, предприятия пытаются сохранить квалифицированных специалистов, поэтому зарплаты в отрасли остаются одними из самых высоких.

Чего ждать до конца года

В целом, темпы роста зарплат в Польше постепенно замедляются. Если в 2024-2025 годах рынок труда демонстрировал более стремительную динамику, то сейчас средняя зарплата в бизнес-секторе составляет 9173 злотых, что на 5,8% больше, чем год назад.

Аналитики прогнозируют, что во второй половине года массового повышения зарплат не произойдет. Работодатели будут и дальше пересматривать уровень оплаты труда выборочно, ориентируясь прежде всего на дефицит кадров и финансовые результаты конкретных отраслей.

Напомним, в июле 2026 года медианная зарплата в Украине составляет 27 712 грн, а после уплаты налогов работники получают около 21 тыс. грн. Высокие зарплаты традиционно предлагают в ИТ: опытные разработчики могут зарабатывать до 175 тыс. грн в месяц. В то же время, уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от региона — самые высокие зарплаты по-прежнему предлагают в Киеве.

Украинские беженцы в Польше получают зарплату в среднем 973 евро в месяц, что значительно меньше, чем в других странах Европы. При этом поляки зарабатывают 1227 евро.