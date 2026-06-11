Волна массовых увольнений в Польше пошла на убыль: какие отрасли до сих пор в кризисе, а где активно нанимают

На польском рынке труда в первом квартале 2026 года массовых увольнений работников существенно уменьшилось. Если в феврале количество заявленных сокращений в корпоративном секторе было в 2,8 раза выше, чем годом ранее, то уже в марте этот рост приостановился и составил около 25% в годовом исчислении.

Как сообщает Delo. ua об этом сообщает аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal по результатам анализа квартального индекса NEI (National Employment Index) – одного из ключевых показателей рынка труда Польши.

Мартовское оживление и гибкий наем

Если в первом квартале 2025 года количество работников в корпоративном секторе Польши сократилось на 7 тыс. человек, то за аналогичный период 2026 года — всего на 2 тыс. Более того, в марте количество работающих несколько возросло по сравнению с февралем — с 6,710 млн. до 6,712 млн. человек.

В Gremi Personal связывают это с мартовским оживлением промышленных продаж и товарооборота из-за отложенного зимнего спроса, а также влияния войны на Ближнем Востоке. В то же время количество объявлений о работе снижается.

"Бизнесу понадобились дополнительные работники для обеспечения растущего спроса. В таких условиях важную роль играют именно гибкие форматы трудоустройства - временная и сезонная занятость ", - отмечает основатель Gremi Personal Евгений Кириченко .

Кризис в автопроме и мебельной отрасли

Тем не менее, отдельные отрасли все еще находятся под давлением, а наибольшие сокращения фиксируются в промышленности, сфере торговли, IT и современных бизнес-услуг (BPO, SSC).

По подсчетам аналитиков на основе данных GUS, в промышленности занятость за I квартал сократилась в среднем на 1,22% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. (общий годовой темп снижения в бизнес-секторе составил 0,76%). В перерабатывающей промышленности показатели упали на 1,39% в годовом исчислении — до 2,37 млн работников, а в мебельной отрасли сокращение составило 3,2%.

"Мебельная отрасль находится в затяжном экономическом кризисе из-за снижения спроса и конкурентного давления со стороны азиатских производителей. В результате численность работников в секторе сократилась до 142,3 тыс. человек в среднем за квартал", - объясняет Кириченко.

Проблемы сохраняются и в автомобильной промышленности Польши из-за более слабого спроса на европейском рынке. В производстве автомобилей и комплектующих количество работников за год уменьшилось на 3,4% - до 197,7 тыс. человек. В секторе производства электрических приборов сокращение составило 2,8% (до 114,7 тыс. работников).

Всего в машиностроении занятость сократилась на 1% - до 558 тыс. человек. Вместе с тем, в марте отрасль продемонстрировала восстановление — количество работников выросло на 1 тыс. по сравнению с февралем благодаря ситуативному всплеску спроса.

Локомотивы роста: ВПК и складская логистика

Положительную динамику демонстрируют отрасли, связанные с оборонной промышленностью. Занятость в производстве электроники выросла на 2,3%, а в производстве транспортного оборудования (без авто) – на 2,9%.

"Эти сектора напрямую связаны с производством продукции военного назначения. Из-за российско-украинской войны в Польше значительно выросли заказы на вооружение, что сформировало устойчивый тренд на увеличение занятости. Именно у них наблюдался рост персонала в марте до февраля", — отмечает основатель Gremi Personal.

Также стабильный рост зафиксирован в логистике, розничной торговле и HoReCa (в гостинично-ресторанном секторе занятость за год выросла на 2,2%).

Особое внимание аналитики обращают на рынок складской логистики. В первом квартале 2026 года спрос на складские помещения в Польше вырос более чем на 40% в годовом исчислении. Это создает дефицит кадров в секторе и заставляет компании активнее привлекать временных работников.

Однако аналитики подчеркивают, что говорить о полноценном обновлении рынка труда рано. Хотя темпы ухудшения ситуации замедляются, бизнес работает в режиме повышенной осторожности, а уровень новой регистрации безработных в Польше остается высоким.

Напомним, ранее эксперты отмечали постепенное сокращение количества украинцев на польском рынке труда. Часть трудовых мигрантов возвращается в Украину, в то время как другие выбирают для работы страны Западной Европы, где могут рассчитывать на более высокие зарплаты и лучшие условия трудоустройства.