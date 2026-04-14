Зарплаты в Польше почти не растут: что происходит на рынке труда

Польские компании не спешат повышать зарплаты работникам.

Средняя зарплата в Польше в феврале 2026 года достигла 9135 злотых "грязными" (более 108 тыс. грн), однако темпы ее роста заметно упали. За год зарплаты увеличились всего на 6%, тогда как в 2025 году рост составил 8%, а в 2024 году — почти 12%. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

Почему же официальная статистика выглядит лучше реальности?

Эксперты отмечают, что рынок труда в Польше постепенно "охлаждается", а работодатели становятся более осторожными с расходами на персонал.

Аналитик Gremi Personal Олег Руденко отметил, что цифра более 9 тысяч злотых не означает, что всем работникам резко повысили выплаты. На высокий средний показатель повлияли два важных изменения:

  • Рост "минималки:с 1 января 2026 года минимальную зарплату в Польше повысили до 4806 злотых (это на 140 злотых больше, чем было). Такой шаг государства автоматически поднял и базовый уровень оплаты труда по стране в целом.
  • Сокращение рабочих: заводы и фабрики начали активнее увольнять людей, выполняющих простую работу за минимальные деньги. Поскольку низкооплачиваемых должностей в общей статистике стало меньше, средняя зарплата математически взлетела вверх.

"Таким образом, часть роста средней заработной платы объясняется не только повышением оплаты труда, но и статистическими эффектами - изменением структуры занятости и административными решениями", - заключает Руденко .

Зарплаты зависят от отрасли: кого ценят больше всего

В то же время, польский рынок труда становится все более неравномерным — разница между отраслями заметно растет. В частности, в пищевой промышленности зарплаты повысились всего на 3,62% и в среднем составляют 7511,3 злотых брутто. В автомобильной сфере, несмотря на значительные сокращения в течение года, работодатели повысили оплату ключевым работникам почти на 8,8% — до 9842 злотых брутто.

Основатель Gremi Personal Евгений Кириченко отмечает, что конкуренция за квалифицированных специалистов остается высокой, особенно в промышленности и технологических секторах, что объясняет скорее рост зарплат в этих сферах.

Будут ли расти зарплаты дальше?

Эксперты также добавляют, что краткосрочные прогнозы остаются неопределенными. Среди факторов риска называют геополитическую ситуацию, в частности, обострение на Ближнем Востоке, которое может повлиять на инфляционные процессы. В то же время, инфляция в Польше в феврале 2026 года составила лишь 2,1% в годовом измерении.

Несмотря на это, экономисты не ожидают, что инфляция станет существенным драйвером для дальнейшего роста зарплат, поскольку на рынке труда наблюдается снижение занятости и неравномерный спрос на рабочую силу.

В Польше резко возросла потребность в работниках физических профессий. Украинцы занимают около двух третей вакансий и становятся ключевым ресурсом для бизнеса.

Напомним, в Польше резко возросла потребность в работниках физических профессий. Украинцы занимают около двух третей вакансий и становятся ключевым ресурсом для бизнеса.

Автор:
Елена Черкасец