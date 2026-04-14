Зарплати в Польщі майже не зростають: що відбувається на ринку праці

Середня зарплата у Польщі в лютому 2026 року досягла 9135 злотих "брудними"(понад 108 тис грн), однак темпи її зростання помітно впали. За рік зарплати збільшилися лише на 6%, тоді як у 2025 році зростання становило 8%, а у 2024-му — майже 12%. Про це свідчать дані аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Чому ж офіційна статистика виглядає кращою за реальність?

Експерти зазначають, що ринок праці в Польщі поступово "охолоджується", а роботодавці стають значно обережнішими із витратами на персонал.

Аналітик Gremi Personal Олег Руденко зазначив, що цифра у понад 9 тисяч злотих не означає, що всім працівникам різко підвищили виплати. На високий середній показник вплинули дві важливі зміни:

Зростання "мінімалки: з 1 січня 2026 року мінімальну зарплату в Польщі підвищили до 4806 злотих (це на 140 злотих більше, ніж було). Такий крок держави автоматично підняв і базовий рівень оплати праці по країні загалом.

Скорочення робітників: з аводи та фабрики почали активніше звільняти людей, які виконують просту роботу за мінімальні гроші. Оскільки низькооплачуваних посад у загальній статистиці стало менше, середня зарплата математично злетіла вгору.

"Таким чином, частина зростання середньої заробітної плати пояснюється не лише підвищенням оплати праці, а й статистичними ефектами — зміною структури зайнятості та адміністративними рішеннями", — підсумовує Руденко.

Зарплати залежать від галузі: кого цінують найбільше

Водночас польський ринок праці стає дедалі більш нерівномірним — різниця між галузями помітно зростає. Зокрема, у харчовій промисловості зарплати підвищилися лише на 3,62% і в середньому становлять 7511,3 злотих брутто. Натомість в автомобільній сфері, попри значні скорочення протягом року, роботодавці підвищили оплату ключовим працівникам майже на 8,8% — до 9842 злотих брутто.

Засновник Gremi Personal Євген Кириченко зазначає, що конкуренція за кваліфікованих фахівців залишається високою, особливо у промисловості та технологічних секторах, що й пояснює швидше зростання зарплат у цих сферах.

Чи зростатимуть зарплати далі?

Експерти також додають, що короткострокові прогнози залишаються невизначеними. Серед факторів ризику називають геополітичну ситуацію, зокрема загострення на Близькому Сході, яке може вплинути на інфляційні процеси. Водночас інфляція в Польщі у лютому 2026 року становила лише 2,1% у річному вимірі.

Попри це, економісти не очікують, що інфляція стане суттєвим драйвером для подальшого зростання зарплат, оскільки на ринку праці спостерігається зниження зайнятості та нерівномірний попит на робочу силу.

У Польщі різко зросла потреба у працівниках фізичних професій. Українці займають близько двох третин вакансій і стають ключовим ресурсом для бізнесу.

