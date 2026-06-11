Хвиля масових звільнень у Польщі пішла на спад: які галузі досі в кризі, а де активно наймають

На польському ринку праці у першому кварталі 2026 року масових звільнень працівників суттєво поменшало. Якщо у лютому кількість заявлених скорочень у корпоративному секторі була у 2,8 раза вищою, ніж роком раніше, то вже у березні це зростання призупинилося і становило близько 25% у річному вимірі.

Як повідомляє Delo. ua про це повідомляє аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal за результатами аналізу квартального індексу NEI (National Employment Index) — одного із ключових показників ринку праці Польщі.

Березневе пожвавлення та гнучкий найм

Якщо у першому кварталі 2025 року кількість працівників у корпоративному секторі Польщі скоротилася на 7 тис. осіб, то за аналогічний період 2026 року — лише на 2 тис. Більше того, у березні кількість працюючих дещо зросла порівняно з лютим — із 6,710 млн до 6,712 млн осіб.

У Gremi Personal пов’язують це з березневим пожвавленням промислових продажів і товарообігу через відкладений зимовий попит, а також впливом війни на Близькому Сході. Водночас кількість оголошень про роботу знижується.

"Бізнесу знадобилися додаткові працівники для забезпечення зростаючого попиту. У таких умовах важливу роль відіграють саме гнучкі формати працевлаштування — тимчасова та сезонна зайнятість", — зазначає засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

Криза в автопромі та меблевій галузі

Проте окремі галузі все ще перебувають під тиском, а найбільші скорочення фіксуються у промисловості, сфері торгівлі, IT та сучасних бізнес-послуг (BPO, SSC).

За підрахунками аналітиків на основі даних GUS, у промисловості зайнятість за I квартал скоротилася у середньому на 1,22% порівняно з аналогічним періодом 2025 року (загальний річний темп зниження у бізнес-секторі становив 0,76%). У переробній промисловості показники впали на 1,39% у річному вимірі — до 2,37 млн працівників, а у меблевій галузі скорочення сягнуло 3,2%.

"Меблева галузь перебуває у затяжній економічній кризі через зниження попиту та конкурентний тиск з боку азійських виробників. У результаті чисельність працівників у секторі скоротилася до 142,3 тис. осіб у середньому за квартал", — пояснює Кіріченко.

Проблеми зберігаються і в автомобільній промисловості Польщі через слабший попит на європейському ринку. У виробництві автомобілів та комплектуючих кількість працівників за рік зменшилася на 3,4% — до 197,7 тис. осіб. У секторі виробництва електричних приладів скорочення склало 2,8% (до 114,7 тис. працівників).

Загалом у машинобудуванні зайнятість скоротилася на 1% — до 558 тис. осіб. Водночас у березні галузь продемонструвала відновлення — кількість працівників зросла на 1 тис. порівняно з лютим завдяки ситуативному сплеску попиту.

Локомотиви зростання: ВПК та складська логістика

Натомість позитивну динаміку демонструють галузі, пов’язані з оборонною промисловістю. Зайнятість у виробництві електроніки зросла на 2,3%, а у виробництві транспортного обладнання (без авто) — на 2,9%.

"Ці сектори напряму пов’язані з виробництвом продукції військового призначення. Через російсько-українську війну в Польщі значно зросли замовлення на озброєння, що сформувало стійкий тренд на збільшення зайнятості. Саме в них спостерігалося зростання персоналу в березні до лютого", — зазначає засновник Gremi Personal.

Також стабільне зростання зафіксовано у логістиці, роздрібній торгівлі та HoReCa (у готельно-ресторанному секторі зайнятість за рік зросла на 2,2%).

Окрему увагу аналітики звертають на ринок складської логістики. У першому кварталі 2026 року попит на складські приміщення у Польщі зріс більш ніж на 40% у річному вимірі. Це створює дефіцит кадрів у секторі та змушує компанії активніше залучати тимчасових працівників.

Проте аналітики наголошують, що говорити про повноцінне відновлення ринку праці зарано. Хоча темпи погіршення ситуації сповільнюються, бізнес працює в режимі підвищеної обережності, а рівень нової реєстрації безробітних у Польщі залишається високим.

Нагадаємо, раніше експерти відзначали поступове скорочення кількості українців на польському ринку праці. Частина трудових мігрантів повертається в Україну, тоді як інші обирають для роботи країни Західної Європи, де можуть розраховувати на вищі зарплати та кращі умови працевлаштування.