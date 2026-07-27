Средняя зарплата в Украине в июле 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по рынку труда , в частности robota.ua, чтобы показать ситуацию на рынке труда Украины по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор уровня заработных плат в июле 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средняя зарплата в Украине

Средняя зарплата на украинском рынке труда по состоянию на июль 2026

Источник: robota.ua

Рынок труда Украины в июле 2026 года продолжает функционировать в условиях продолжающейся войны, структурного дефицита кадров и постепенного, но неравномерного роста зарплат. Зарплаты в стране растут неравномерно: IT, оборонный сектор и квалифицированные рабочие специальности существенно тянут средний показатель вверх, тогда как массовые позиции в торговле и сервисе остаются значительно скромнее. Для рядового украинца реальная картина выглядит так: если медианная зарплата по вакансиям составляет около 21–30 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ и 5% военного сбора) на руки остается примерно 16,2–23,1 тыс. грн.

При этом разрыв между городами остается существенным: Киев со своей медианой по вакансиям значительно опережает общеукраинский показатель, тогда как большинство областных центров держатся ниже среднего.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Украины в июле 2026 года продолжает демонстрировать стабильную, но сдержанную динамику зарплат. По данным robota.ua, медианная зарплата в Украине сейчас составляет:

27 712 грн по вакансиям (на основе 337 740 предложений);

25 702 грн по резюме (на основе 521 126 кандидатов).

Средняя зарплата на украинском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на июль 2026

Источник: robota.ua

В летний сезон рынок традиционно демонстрирует повышенную активность работодателей в ряде отраслей, особенно в туризме, сельском хозяйстве и сервисе. Спрос со стороны работодателей остается стабильным, что формирует умеренно конкурентную среду.

Количество вакансий на украинском рынке труда по состоянию на июль 2026

Источник: robota.ua

Количество кандидатов (337 740 резюме) свидетельствует о достаточно насыщенном рынке предложения труда. Соотношение вакансий и резюме указывает на умеренную конкуренцию среди соискателей, хотя в некоторых сферах, в частности IT и квалифицированных рабочих специальностей, дефицит кандидатов сохраняется.

Количество кандидатов на украинском рынке труда по состоянию на июль 2026

Источник: robota.ua

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Что предлагают компании кроме зарплаты

Источник: robota.ua

Среди самых популярных дополнительных условий, которые предлагают украинские работодатели сверх зарплаты:

Бонусы и премии — 64 601 вакансия (19,04%);

Бесплатное обучение — 52 181 вакансия (15,45%);

Скидки сотрудникам — 26 534 вакансии (7,86%);

Регулярный пересмотр зарплат — 25 140 вакансий (7,44%);

Офис с генератором — 19 771 вакансия (5,85%);

Медицинское страхование — 20 758 вакансий (6,15%).

Показательно, что офис с генератором продолжает входить в топ-преимуществ в целом по Украине — доля работодателей, считающих это конкурентным преимуществом, остается заметной.

Самые популярные сферы деятельности в Украине по состоянию на июль 2026

ТОП сфер деятельности в Украине по количеству вакансий

Источник: robota.ua

Среди вакансий в Украине структура выглядит так:

Государственный сектор — 34%;

Розничная торговля, ритейл — 25%;

Силы обороны Украины — 22%;

Промышленность и производство — 10%;

Оптовая торговля, дистрибуция, импорт-экспорт — 9%.

Структура вакансий отражает реалии военного времени: государственный сектор и силы обороны вместе формируют значительную часть всего спроса на рынке труда. Розничная торговля остается стабильным работодателем, тогда как промышленность и оптовая торговля формируют более скромный, но устойчивый спрос на специалистов.

ТОП сфер деятельности в Украине по количеству кандидатов

Источник: robota.ua

По резюме структура выглядит так:

Студенты и работа без опыта — 28%;

Административный персонал, водители, курьеры — 25%;

Торговля — 19%;

Продажи и клиент-менеджмент — 15%;

Логистика, таможня, склад — 14%.

Структура резюме отражает общеукраинские тренды: значительная часть соискателей сосредоточена на стартовых позициях и административных ролях, тогда как торговля и продажи остаются стабильно популярными направлениями среди кандидатов.

Таким образом, рынок труда Украины продолжает демонстрировать структурный дисбаланс: работодатели формируют спрос преимущественно в государственном секторе, обороне и торговле, тогда как кандидаты ориентируются на стартовые позиции, административные роли и сферу продаж.

В результате госсектор и оборонные структуры сталкиваются с относительно меньшей конкуренцией за кандидата, тогда как в торговле и продажах предложение труда существенно превышает спрос.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий

Источник: robota.ua

Среди самых популярных вакансий в Украине традиционно лидируют военнослужащий (39 875 вакансий), продавец (22 412 вакансий), водитель (15 915 вакансий), работник склада (14 625 вакансий) и водитель на авто фирмы (10 976 вакансий).

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных вакансиях

Источник: robota.ua

Самые высокооплачиваемые предложения в Украине сосредоточены преимущественно в IT-секторе. Так, Senior .NET-разработчик может рассчитывать на 175 000 грн в месяц, а директору в IT-технологиях предлагают 165 000 грн. А вот старший разработчик ASP.NET и старший разработчик Full Stack предлагают по 135 000 грн в месяц. Немного меньше предлагают старшему разработчику PHP: 132 500 грн.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Предложение на рынке труда Украины выглядит следующим образом: значительная часть кандидатов ориентируется на офисные и дистанционные форматы работы:

продавец — 85 749 резюме;

менеджер по продажам — 60 011 резюме;

оператор колл-центра — 45 397 резюме;

оператор ввода данных — 43 166 резюме;

офис-менеджер — 42 843 резюме.

Именно поэтому наибольшая конкуренция среди кандидатов наблюдается в сферах копирайтинга, чат-поддержки и e-commerce.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Что касается зарплатных ожиданий, самые высокие запросы формируют руководители IT-направлений: около 170 000 грн в месяц. Ведущие программисты просят 130 000 грн в месяц, а ведущий разработчик группы iOS — 140 000 грн в месяц.

Сравнение с июлем 2025 года

Основные изменения по сравнению с предыдущим годом Рынок труда Украины в соответствующем периоде 2025 года демонстрировал такую динамику по данным robota.ua: медианная зарплата по вакансиям составляла 21 607 грн (на основе 396 712 предложений); медианная зарплата по резюме — 22 085 грн (на основе 535 000 кандидатов).

Средняя зарплата на украинском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на III квартал 2025

Источник: robota.ua

Таким образом, медианная зарплата по вакансиям выросла с 21 607 грн до 27 712 грн — примерно на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарплатные ожидания кандидатов также выросли — с 22 085 грн до 25 702 грн, то есть на 16,4%. Это соответствует общей тенденции роста номинальных зарплат в условиях инфляции и дефицита кадров.

Количество вакансий на украинском рынке труда по состоянию на III квартал 2025

Источник: robota.ua

Количество вакансий по Украине сократилось примерно на 14,9% — с 396 712 в соответствующем периоде 2025 года до 337 740 в июле 2026 года.

Это может отражать более сдержанную активность работодателей в открытии новых вакансий и оптимизацию кадровой политики в условиях экономической неопределенности. При этом на эту динамику частично мог повлиять и сезонный фактор, ведь летом активность на рынке труда традиционно меняется.

Количество кандидатов на украинском рынке труда по состоянию на III квартал 2025

Источник: robota.ua

В целом рынок труда Украины в июле 2026 года продолжает демонстрировать динамику зарплат на фоне изменений количества вакансий и кандидатов. Работодатели корректируют оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов в условиях дефицита кадров, а соискатели сталкиваются с соответствующим уровнем конкуренции за каждую позицию, особенно в административных специальностях и сфере продаж.

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