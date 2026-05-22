В Польше увеличивается количество украинских работников: кого ищет бизнес

Украинцы в Польше
Количество запросов на временных работников увеличилось на 10%. Фото из открытых источников.

Количество украинских работников в Польше в первом квартале 2026 года выросло на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 865 тыс. человек.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает международная компания по трудоустройству Gremi Personal

Иностранных работников в Польше становится больше

Польша все активнее интегрирует иностранную рабочую силу в свою экономику. Речь идет не только об украинцах, но и о работниках из Индии, Колумбии, Филиппин и других стран.

По данным ZUS, количество застрахованных иностранцев на польском рынке труда за три месяца 2026 года выросла на 8,6% в годовом исчислении и достигла 1,295 млн человек. Для сравнения: в конце 2025 темпы прироста составляли 7,9%.

"В такой ситуации решение польского правительства продлить для украинцев упрощенный доступ к рынку труда без дополнительных разрешений вполне логично. Такой шаг поможет поддержать экономику страны и компенсировать дефицит кадров", — считает Кириченко.

Украинцы остаются ключевым трудовым ресурсом

Наибольший прирост среди иностранных работников обеспечивают граждане Украины – их численность приблизилась к 865 тыс. человек.

По словам Кириченко, сохранение упрощенных условий трудоустройства для украинцев позволяет польской экономике поддерживать стабильность в период дефицита рабочей силы.

"Это решение дает бизнесу возможность быстрее реагировать на нехватку кадров и поддерживать непрерывность производственных процессов", - отмечает он.

Также отмечают, что Польша постепенно переводит процессы легализации иностранцев в цифровой формат. В частности, система MOS 2.0 позволяет оформлять документы онлайн, что сокращает время трудоустройства.

Эксперты рынка ожидают, что конкуренция за работников в Польше будет усиливаться, а роль иностранной рабочей силы в экономике страны будет расти.

Он также отметил, что параллельно власти пытаются диджитализировать и сами процедуры легализации иностранных работников. В частности, с апреля в Польше начала работу обновленная электронная система MOS 2.0, через которую теперь оформляется легализация пребывания и трудоустройства иностранцев.

По словам основателя Gremi Personal, польский бизнес ожидает, что цифровизация процедур позволит более быстро закрывать кадровые потребности в условиях высокой конкуренции за персонал.

Польский бизнес все чаще ищет временных работников

В Польше продолжает расти спрос на временных работников. В апреле 2026 г. количество запросов на такой персонал увеличилось примерно на 10%.

По словам Кириченко, тренд по увеличению временной занятости стал заметен еще в конце 2025 года, однако существенно усилился уже в первые месяцы 2026 года.

Причина – высокая текучесть кадров, сезонные колебания спроса и необходимость обеспечивать непрерывность операционной деятельности.

"Сегодня польский бизнес работает в условиях высокой макроэкономической неопределенности. Компании сталкиваются с ростом затрат, дорогостоящим персоналом, нестабильным спросом и осторожнее подходят к инвестициям. Компаниям все чаще нужна возможность быстро увеличивать или сокращать количество персонала в зависимости от бизнес-ситуации. Именно поэтому временная занятость становится бизнесом".

Больше временных работников сейчас ищут в логистике, на складах, в легкой промышленности, сфере e-commerce, пищевом производстве и секторе услуг. Высокий спрос также сохраняется в розничной торговле, особенно при сезонном росте продаж.

Самые востребованные вакансии:

  • складские работники,
  • комплектовщики заказов,
  • производственный персонал,
  • операторы оборудования,
  • работники пищевой промышленности,
  • технический персонал,
  • работники гостинично-ресторанной сферы.

Работодатели уже конкурируют не только зарплатами

В Gremi Personal обращают внимание, что подходы к конкуренции за работников в Польше также изменяются.

Если раньше главным фактором для кандидатов была, прежде всего, почасовая ставка, то сейчас все большее значение имеют стабильность работы, официальное трудоустройство, понятный график и скорость оформления.

В ответ работодатели более активно предлагают бонусы за посещаемость, гибкие графики, жилье, транспорт и социальную поддержку.

Особенно важны эти факторы остаются для иностранных работников, количество которых в Польше продолжает расти.

Автор:
Елена Черкасец