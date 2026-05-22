У Польщі збільшується кількість українських працівників: кого шукає бізнес

Кількість українських працівників у Польщі у першому кварталі 2026 року зросла на 9,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягла до 865 тис. осіб.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal

Іноземних працівників у Польщі стає більше

Польща дедалі активніше інтегрує іноземну робочу силу у власну економіку. Йдеться не лише про українців, а й про працівників з Індії, Колумбії, Філіппін та інших країн.

За даними ZUS, кількість застрахованих іноземців на польському ринку праці за три місяці 2026 року зросла на 8,6% у річному вимірі і сягнула 1,295 млн осіб. Для порівняння: наприкінці 2025 року темпи приросту становили 7,9%.

"У такій ситуації рішення польського уряду продовжити для українців спрощений доступ до ринку праці без додаткових дозволів є цілком логічним. Такий крок допоможе підтримати економіку країни та компенсувати дефіцит кадрів", — вважає Кіріченко.

Українці залишаються ключовим трудовим ресурсом

Найбільший приріст серед іноземних працівників забезпечують громадяни України — їхня чисельність наблизилася до 865 тис. осіб.

За словами Кіріченка, збереження спрощених умов працевлаштування для українців дозволяє польській економіці підтримувати стабільність у період дефіциту робочої сили.

"Це рішення дає бізнесу можливість швидше реагувати на нестачу кадрів і підтримувати безперервність виробничих процесів", — наголошує він.

У також відзначають, що Польща поступово переводить процеси легалізації іноземців у цифровий формат. Зокрема, система MOS 2.0 дозволяє оформлювати документи онлайн, що скорочує час працевлаштування.

Експерти ринку очікують, що конкуренція за працівників у Польщі надалі посилюватиметься, а роль іноземної робочої сили в економіці країни зростатиме.

Він також зауважив, що паралельно влада намагається діджиталізувати і самі процедури легалізації іноземних працівників. Зокрема, з квітня у Польщі запрацювала оновлена електронна система MOS 2.0, через яку тепер оформлюється легалізація перебування та працевлаштування іноземців.

За словами засновника Gremi Personal, польський бізнес очікує, що цифровізація процедур дозволить швидше закривати кадрові потреби в умовах високої конкуренції за персонал.

Польський бізнес дедалі частіше шукає тимчасових працівників

У Польщі продовжує зростати попит на тимчасових працівників. У квітні 2026 року кількість запитів на такий персонал збільшилася приблизно на 10%.

За словами Кіріченка, тренд на збільшення тимчасової зайнятості став помітним ще наприкінці 2025 року, однак суттєво посилився вже у перші місяці 2026 року.

Причина — висока плинність кадрів, сезонні коливання попиту та необхідність забезпечувати безперервність операційної діяльності.

"Сьогодні польський бізнес працює в умовах високої макроекономічної невизначеності. Компанії стикаються зі зростанням витрат, дорогим персоналом, нестабільним попитом та обережніше підходять до інвестицій. Компаніям усе частіше потрібна можливість швидко збільшувати або скорочувати кількість персоналу залежно від бізнес-ситуації. Саме тому тимчасова зайнятість стає одним із ключових інструментів для бізнесу", — зазначає Кіріченко.

Найбільше тимчасових працівників зараз шукають у логістиці, на складах, у легкій промисловості, сфері e-commerce, харчовому виробництві та секторі послуг. Високий попит також зберігається у роздрібній торгівлі, особливо під час сезонного зростання продажів.

Найзатребуваніші вакансії:

складські працівники,

комплектувальники замовлень,

виробничий персонал,

оператори обладнання,

працівники харчової промисловості,

технічний персонал,

працівники готельно-ресторанної сфери.

Роботодавці вже конкурують не лише зарплатами

У Gremi Personal звертають увагу, що підходи до конкуренції за працівників у Польщі також змінюються.

Якщо раніше головним фактором для кандидатів була передусім погодинна ставка, то зараз дедалі більше значення мають стабільність роботи, офіційне працевлаштування, зрозумілий графік та швидкість оформлення.

У відповідь роботодавці активніше пропонують бонуси за відвідуваність, гнучкі графіки, житло, транспорт та соціальну підтримку.

Особливо важливими ці фактори залишаються для іноземних працівників, кількість яких у Польщі продовжує зростати.