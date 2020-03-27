Google запустил украиноязычную платформу для дистанционного обучения

В пятницу, 27 марта Google запустил украинскую версию ресурса для помощи учителям и ученикам на дистанционном обучении. Об этом сообщает официальный блог Google Украина.

"Навчайте з дому" — это центр информации, подсказок, тренингов и инструментов ресурса Google for Education, который поможет учителям продолжать преподавать, даже если они физически не находятся в классе.

На сайте для начала предлагают советы о том, как начать дистанционное обучение:

➡️ как преподавать в интернете;

➡️ как преподавать дистанционно без видеоконференций;

➡️ как сделать уроки доступными для всех учеников;

➡️ как привлекать учеников к активному сотрудничеству во время дистанционного обучения;

➡️ как сотрудничать с другими преподавателями.

В Google рассказали, что этот ресурс будет развиваться и дальше. Его построили при поддержке и в сотрудничестве с Институтом информационных технологий в образовании ЮНЕСКО.

При этом в компании заявили, что выделили 50 миллионов долларов на преодоление последствий COVID-19 и объявили о создании Фонда дистанционного обучения на сумму 10 миллионов долларов для поддержки организаций по всему миру, которые помогают педагогам получить доступ к необходимым ресурсам для предоставления качественных возможностей для обучения, особенно тех, которые происходят из сообществ, которые недостаточно обслуживаются.

Первый грант Фонда дистанционного обучения Google.org составит 1 миллион долларов, чтобы помочь Академии Хана предоставлять возможности дистанционного обучения ученикам, пострадавшим от закрытия школы из-за COVID-19.

Ожидается, что благодаря гранту, волонтеры Google помогут Академии Хана перевести образовательные ресурсы более чем на 15 языков, а с помощью своей платформы они получают доступ к более 18 миллионам учеников в месяц с сообществ по всему миру.

Ранее Delo.ua рассказывало как в Google совместно с мэрией бельгийского Антверпена хотят оцифровать для бесплатного пользования более 100 тысяч древних книг.