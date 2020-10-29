ЦИК наконец утвердил замену Вакарчуку в Раде

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом Верховной Рады, избранным на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года, Андрея Шараскина, включенного в список партии "Голос" под №20. Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Таким образом, Шараскин должен заменить в парламенте Святослава Вакарчука, который 11 июня решил добровольно сложить полномочия.

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18 июня Рада отказалась одобрить досрочное прекращение полномочий Вакарчука, однако в партии придумали как выкрутиться: 26 июня съезд "Голоса" решил исключить бывшего лидера политсилы из избирательного списка.

В свою очередь, ЦИК 26 июня признал избанной вместо Вакарчука юриста Алину Свидерскую — жену бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, которая шла под №19 в списке "Голоса".

Однако подавать документы в ЦИК для регистрации нардепом она не спешила. 30 июля Центризбирком продлил ей отведенный для этого срок до 8 октября, но и до этой даты Свидерская документы не подала. 10 октября ЦИК признал избранным вместо нее Шараскина.

Новоиспеченный нардеп родился в 1977 году в Тернополе. Шараскин — актер и режиссер, имеет свою театральную компанию. Помимо этого, он известен как участник войны на Донбассе в качестве заместителя командира основанной Дмитрием Ярошем "Украинской добровольческой армии" (позывной Богема), в частности участник боев за Донецкий аэропорт.