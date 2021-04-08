В Госуправлении делами назвали новую сумму на ремонт здания ОП после акции 20 марта

Стоимость работ по ремонту и восстановлению здания и прилегающей территории Офиса президента, поврежденной после акции протеста в поддержку Сергея Стерненко 20 марта, составляет 1,57 млн грн. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные, предоставленные Государственным управлением делами.

"По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием "Спектр" установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания — памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая, 11 — составляет 1571610 грн", — сообщили в ГУД.

В частности, в эту сумму входят следующие расходы: очистка (мойка) фасада и мощения площади — 297,2 тысячи грн; ремонт дверных блоков (девять штук) — 1,16 млн грн, ремонт окон — 85 тысяч гривен, непредусмотренные и дополнительные работы и покрытие рисков — 30,8 тысячи грн.

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Напомним, однако, что ранее в ОП сообщали, что кроме фасада, пострадала также внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. Кроме того, были зафиксированы отдельные очаги возгорания на первом этаже и пожар в кабинете на втором этаже. Общую сумму на ремонт тогда называли в 2 млн грн.

Напомним, собравшиеся 20 марта под ОП по случаю дня рождения Стерненко на акцию с требованием отмены ему приговора забросали здание файерами, после чего обожгли входную табличку, изрисовали весь фасад ОП граффити, в том числе с оскорбительными для президента и правоохранителей надписями, разбив также стекла в дверях.

23 февраля, напомним, бывшего лидера одесского "Правого сектора" приговорили к семи годам тюрьмы за похищение в 2015 году депутата Коминтерновсого райсовета Одесской области Сергея Щербича. Возмущенные решением граждане вечером в тот день также собрались под ОП на акцию протеста с применением файеров, которое в итоге привело к ожогам глаз 27 сотрудников полиции и Нацгвардии, призванных обеспечить порядок на мероприятии. Тогда были задержаны нескольких человек, однако полиция, взяв у них пояснения, просто их отпустила. Впоследствии, однако, ряд активных участников акции были по отдельности задержаны и отправлены под домашний арест. Впоследствии, на акции днем 27 февраля сторонники Стерненко также забросали файерами здание Офиса генпрокурора.

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Отметим в то же время, что после произошедшего ОП инициировал создание внесудебного механизма признания несправедливости судебных приговоров в отношении ветеранов войны и общественных деятелей (к коим можно отнести, в частности, и Стерненко), вынесенных за период с 2014 года. 12 марта президент Владимир Зеленский образовал консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, который, видимо, и станет этим обещанным органом.

В свою очередь, генпрокурор Ирина Венедиктова в опубликованном 6 марта интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявила, что берет под свой контроль дело по расследованию посягательств на Стерненко и посмотрит, "насколько можно ускорить процесс поиска заказчиков, организаторов преследования и покушений" на него, чем фактически заняла позицию, которой придерживаются сторонники самого Стерненко, настаивающие на квалификации соответствующих инцидентов как покушений. По ее словам, три уголовных дела по покушениям на Стерненко, были объединены в одно и переданы для расследования в Службу безопасности Украины.

Однако в тот же день в Telegram-канале Стерненко появилось заявление, свидетельствующее, что такие заявления Венедиктовой не принимаются, поскольку предшествовавшие события не дают оснований ей верить, а нынешние заявления генпрокурора "призваны ввести в заблуждение общество и международных партнеров".