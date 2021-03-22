Политика 3 часа назад

"Стены сдачи не дают": Разумков отреагировал на беспорядки под Офисом президента 20 марта

По мнению спикера ВР, гражданам точно не следует вымещать свое недовольство теми или иными событиями на стенах

Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады
Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков расценивает события, произошедшее под Офисом президента 20 марта во время митинга в поддержку Сергея Стерненко, как неуважение к Украине и ее институциям. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, я всегда занимал позицию, что демократия должна быть демократией. А это не значит, что можно делать все, что тебе захочется. Потому что твои права заканчиваются ровно там, где начинаются права другого. И если мы будем позволять себе портить любое имущество — государственное, личное — это неуважение прежде всего к себе", — заявил он.

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При этом спикер отметил, что это также и неуважение к государству и его институтам.

"А институции надо уважать и точно не надо вымещать свое недовольство теми или иными событиями на стенах. Стены сдачи не дают", — подчеркнул он.

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Напомним, пропрезидентская фракция "Слуга народа" инициирует внеочередное заседание парламента для принятия заявления по акции, прошедшей вечером 20 марта под зданием ОП. В частности, нардеп Александр Качура, анонсировавший такую инициативу, заявил, что "все граждане страны должны знать фамилию организатора провокаций на Банковой".

Тем временем в Министерстве внутренних дел обещают в течение двух дней назвать имена известных политиков, причастных к организации акции протеста у ОП, целью которой в МВД называют провокацию конфликта между ее участниками и силовиками.

Тем временем советник главы ОП Михаил Подоляк в весьма нелицеприятных выражениях уже прямо обвинил в этом депутата Верховной Рады, лидера партии "Европейская солидарность" и пятого президента Украины Петра Порошенко.

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