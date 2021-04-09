Суд отпустил Стерненко под домашний арест

Одесский апелляционный суд отпустил приговоренных к семи годам и трем месяцем тюрьмы бывших активистов одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и Руслана Демчука, сменив им меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщается на Facebook-странице Стерненко.

"Это еще не победа, главное — через неделю, когда будет рассмотрение апелляции и решение по сути. Изменение меры еще ничего не значит, поэтому не расслабляемся", — написал он.

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23 февраля Приморский районный суд Одессы признал Стерненко и Демчука виновными в похищении в апреле 2015 года директора дома культуры в селе Фонтанка Сергея Щербича вскоре после его избрания депутатом Коминтерновского райсовета.

После вынесения приговора подсудимым надели наручники, взяли под стражу и отправили в следственный изолятор. Отметим, что апелляцию на приговор, поданную защитой Стерненко, суд должен рассмотреть 16 апреля.

Напомним при этом, что сторонники Стерненко вечером в день оглашения приговора устроили акцию протеста под зданием Офиса президента с требованием его освободить. Акция с применением файеров переросла в столкновения с правоохранителями, что для 27 сотрудников полиции и Нацгвардии закончилось ожогами глаз. Впоследствии, на акции 27 февраля сторонники Стерненко также забросали файерами здание Офиса генпрокурора.

Однако наибольший скандал вызвала акция, проведенная в день рождения Стерненко 20 марта также под ОП. Ее участники забросали здание файерами, после чего обожгли входную табличку, изрисовали весь фасад ОП граффити, в том числе с оскорбительными для президента и правоохранителей надписями, разбив также стекла в дверях. Нанесенный ущерб в ОП тогда оценили в 2 млн грн. Накануне же, после отмывания здания и замены дверей, в Госуправлении делами назвали потраченную сумму в 1,5 млн грн.

В связи с данной акцией было созвано и внеочередное заседание Верховной Рады, которая осудила ее проведение, призвав Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований обеспечить быстрое, полное и непредвзятое расследование событий 20 марта.

Стоит отметить, что после произошедшего ОП инициировал создание внесудебного механизма признания несправедливости судебных приговоров в отношении ветеранов войны и общественных деятелей (к коим можно отнести, в частности, и Стерненко), вынесенных за период с 2014 года. 12 марта президент Владимир Зеленский образовал консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, который, видимо, и станет этим обещанным органом.

В свою очередь, генпрокурор Ирина Венедиктова в опубликованном 6 марта интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявила, что берет под свой контроль дело по расследованию посягательств на Стерненко и посмотрит, "насколько можно ускорить процесс поиска заказчиков, организаторов преследования и покушений" на него, чем фактически заняла позицию, которой придерживаются сторонники самого Стерненко, настаивающие на квалификации соответствующих инцидентов как покушений. По ее словам, три уголовных дела по покушениям на Стерненко были объединены в одно и переданы для расследования в СБУ.