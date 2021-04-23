Политика 50 минут назад

Рассмотрение апелляции на приговор Стерненко отложили до 14 мая

Прокуратура заявила о новых доказательствах по делу, суд решил их рассмотреть

Фото: скриншот видео с YouTube-канала Сергея Стерненко Фото: скриншот видео с YouTube-канала Сергея Стерненко
Фото: скриншот видео с YouTube-канала Сергея Стерненко

Одесский апелляционный суд снова отложил рассмотрение апелляции на приговор к семи годам и трем месяцем тюрьмы бывших активистов одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и Руслана Демчука — на этот раз до 12:00 14 мая. Об этом сам Стерненко, а также его адвокат Маси Найем и юридическая компания "Миллер" сообщили на своих страницах в Facebook.

Так, на заседании 23 апреля сторона обвинения неожиданно заявила о новых доказательствах по делу, которые не были предоставлены суду первой инстанции. Прокуратура потребовала приобщить их к делу, и суд решил эти доказательства рассмотреть.

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В то же время, как пояснил Найем, согласно Уголовному процессуальному кодексу, стороны могут ходатайствовать об исследовании доказательств лишь при подаче апелляционных жалоб.

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"Тех доказательств, которые сторона обвинения хочет приобщить к материалам дела, нет и не было в материалах дела даже по состоянию на 5 апреля (когда уже истек срок на подачу апелляционных жалоб). После 5 апреля уже невозможно было представить соответствующее ходатайство, разве что на стадии подготовки к апелляционному рассмотрению, что сделано не было", — отметил он.

По мнению самого подсудимого, подачей такого ходатайства прокуратура пытается за счет суда апелляционной инстанции исправить свои ошибки, допущенные при рассмотрении дела в районном суде.

"Речь идет о постановлениях о создании групп прокуроров и следователей, выдержках из ЕРДР и других сугубо процессуальных документах, которые вообще подтверждали бы законность проведения следственных действий. Более того, эти документы вообще не были предоставлены нам следствием во время ознакомления с материалами после завершения досудебного расследования", — написал Стерненко.

В связи с этим его защита подала ходатайство об отводе всей коллегии судей, однако в этом было отказано. В свою очередь, другой защитник Стерненко Андрей Писаренко заявил новый отвод "из-за грубого нарушения порядка рассмотрения отвода предыдущего".

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Напомним, изначально суд должен был рассмотреть апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку 16 апреля, но перенес заседание на неделю.

23 февраля Приморский районный суд Одессы признал их виновными в похищении директора дома культуры в селе Фонтанка Сергея Щербича 24 апреля 2015 года, вскоре после его избрания депутатом Коминтерновского райсовета. Согласно данным следствия, подтвержденным в приговоре суда, во время похищения в автомобиль подсели еще двое неустановленных лиц, которые принялись избивать Щербича.

Когда тот попытался на ходу открыть дверь, Стерненко трижды обстрелял его из травматического пистолета, после чего Демчук, управлявший машиной, остановил ее. Потерпевшего вытащили и, продолжая избивать, связали руки пластиковым зажимом, после чего увезли в Одессу. Там Щербича привели в подвал в Приморском районе города, где пытали, угрожали и оскорбляли более пяти часов, в частности давили плоскогубцами палец и выстрелили из пистолета над головой. В итоге потерпевшего вывезли в сквер на Пересыпи и бросили, пригрозив напоследок убийством ему и членам его семьи в случае продолжения его политической деятельности. Кроме того, установлено, что у Щербича была похищена банковская карточка, а также 300 грн наличными и разрешение на травматическое оружие.

Отметим также, что после вынесения приговора подсудимым надели наручники, взяли под стражу и отправили в следственный изолятор. Однако 9 апреля Одесский апелляционный суд ним применил нехарактерную меру — отпустил под домашний арест вместо ожидания решения в СИЗО.

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