Зеленский предлагал Стерненко возглавить Одесское управление СБУ — экс-глава ОП

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан подтверждает, что президент Владимир Зеленский предлагал экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко должность в правоохранительных органах, а именно — главы управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Об этом он написал в комментарии записи в Facebook журналиста Дениса Рафальского, в которой тот прямо спрашивал Богдана, происходило ли такое в его присутствии.

"Было такое. Но, я думаю, он сделал это на автомате. Как раз тогда формировали список депутатов, правоохранителей и правительства. Острый кадровый голод, короче:)" — ответил экс-глава ОП.

Напомним, что 23 февраля после объявления Приморским районным судом Одессы обвинительного приговора Стерненко подсудимый совершил телефонный звонок, как утверждается, лично Зеленскому.

"Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит. Хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор", — сказал он. При этом, по его словам, сам президент только успел спросить, почему ему звонят, и положил трубку.

Стерненко также заявил, что Зеленский, "который знает меня лично, общаясь со мной лично, зная о том, что на меня были совершены нападения, встал на сторону людей, которые пытаются меня убить". Более того, он заявил, что президент предлагал ему государственную должность.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде" тогда заявила, что такого не было.

"Президент Украины не предлагал Сергею Стерненко никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности. Владимир Зеленский подчеркивал и подчеркивает, что полагается на независимость и справедливость правоохранительной системы в расследованиях", — заявила она.

При этом адвокат Стерненко Маси Найем в тот же день заявил, что лично присутствовал на обсуждаемой вероятной встрече.

"Это неправда. Я лично был на встрече, на которой президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек", — написал он.

Напомним, что 23 апреля суд должен рассмотреть апелляцию на приговор Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку к семи годам и трем месяцам тюрьмы. До этого к ним применили нехарактерную меру — отпустили под домашний арест вместо ожидания решения в СИЗО.

Приморский райсуд Одессы признал их виновными в похищении в апреле 2015 года директора дома культуры в селе Фонтанка Сергея Щербича вскоре после его избрания депутатом Коминтерновского райсовета. Согласно данным следствия, подтвержденным судом, во время похищения в автомобиль подсели еще двое, которые принялись избивать Щербича. Когда тот попытался на ходу открыть дверь, Стерненко трижды обстрелял его из травматического пистолета, после чего Демчук остановил машину. Потерпевшего вытащили и, продолжая избивать, связали руки пластиковым зажимом, после чего увезли в Одессу. Там Щербича привели в подвал в Приморском районе города, где пытали, угрожали и оскорбляли более пяти часов, в том числе давили плоскогубцами палец. В итоге потерпевшего вывезли в сквер на Пересыпи и бросили, пригрозив напоследок убийством ему и членам его семьи.