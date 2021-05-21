Решение по апелляции на приговор Стерненко огласят 31 мая

Одесский апелляционный суд 31 марта ориентировочно в 14:00 огласит свое решение по апелляции на приговор бывшим активистам одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и Руслана Демчука за похищение в 2015 году депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

Такое решение суд принял по итогам заседания 21 мая. На нем судьи закончили рассмотрение доказательств по делу, после чего были проведены судебные дебаты

Напомним, изначально суд должен был рассмотреть апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку 16 апреля, но перенес заседание на неделю, а 23 апреля сторона обвинения неожиданно заявила о новых доказательствах по делу, которые не были предоставлены суду первой инстанции. Прокуратура потребовала приобщить их к делу, суд решил эти доказательства рассмотреть и перенес заседание на 14 мая. Впоследствии заседание решили продолжить еще 20 и 21 мая.

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23 февраля Приморский районный суд Одессы признал их виновными в похищении директора дома культуры в селе Фонтанка Сергея Щербича 24 апреля 2015 года, вскоре после его избрания депутатом Коминтерновского райсовета. Согласно данным следствия, подтвержденным приговором суда, во время похищения в автомобиль подсели еще двое неустановленных лиц, которые принялись избивать Щербича.

Когда тот попытался на ходу открыть дверь, Стерненко трижды обстрелял его из травматического пистолета, после чего Демчук, управлявший машиной, остановил ее. Потерпевшего вытащили и, продолжая избивать, связали руки пластиковым зажимом, после чего увезли в Одессу. Там Щербича привели в подвал в Приморском районе города, где пытали, угрожали и оскорбляли более пяти часов, в частности давили плоскогубцами палец и выстрелили из пистолета над головой. В итоге потерпевшего вывезли в сквер на Пересыпи и бросили, пригрозив напоследок убийством ему и членам его семьи в случае продолжения его политической деятельности. Кроме того, установлено, что у Щербича была похищена банковская карточка, а также 300 грн наличными и разрешение на травматическое оружие.

Отметим также, что после вынесения приговора подсудимым надели наручники, взяли под стражу и отправили в следственный изолятор. Однако 9 апреля Одесский апелляционный суд ним применил нехарактерную меру — отпустил под домашний арест вместо ожидания решения в СИЗО.