Угроза безопасности: Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из РФ

Президент Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию относительно полного запрета концертов артистов из России до возвращения Украине контроля над временно оккупированным Крымом и над своими восточными границами. Исключение в петиции предлагается сделать для российских артистов, публично выступивших против агрессии РФ.

Ответ на петицию опубликован на сайте главы государства.

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Президент подчеркнул, что согласно законодательству Министерство культуры и информационной политики составляет перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Это делается на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, СБУ и Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Также Владимир Зеленский заявил, что украинское законодательство запрещает проводить в стране гастроли, участником которых является лицо, определенное угрожающим национальной безопасности. Также запрещены гастрольные туры, которые "популяризируют или пропагандируют государство агрессора, его органы власти, представителей органов власти и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают оккупацию территории Украины". Предусмотрена ответственность за нарушение этих требований.

Также в ответе на петицию говорится, что телерадиоорганизации не имеют права транслировать программы и передачи, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Отмечается, что Владимир Зеленский дал соответствующие поручения премьер-министру Денису Шмыгалю, главе Службе безопасности Украины Ивану Баканову и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову.

"В целях обеспечения безопасности Украины, защиты национальных интересов и национального культурного пространства, мною направлена петиция премьер-министру Украины Д. Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Данилову и главе Службы безопасности Украины И. Баканову с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения, проанализировать состояние соблюдения требования соответствующего законодательства, в частности Закона Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора, проработать вопросы совершенствования системы их организации и проведения, усиления ответственности за нарушение требований указанного Закона", — заявил Владимир Зеленский.

Отметим, на сайте Офиса президента петицию разместили 21 сентября. Автором петиции является украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк. Уже по состоянию на 11 октября, за 72 дня до завершения голосования, она набрала более 25 тыс. подписей. Для рассмотрения президентом электронную петицию должны подписать не менее 25 тысяч пользователей.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что считает необходимым разделить запрет на въезд российских артистов на территорию Украины и запрет на их произведения.