Зеленский рассмотрит петицию о подписи "за деньги налогоплательщиков" на рекламе "Большой стройки"

Петиция к президенту Владимиру Зеленскому с требованием обязать органы власти обязательно указывать на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств фразу "за средства налогоплательщиков" набрала необходимые 25 тысяч голосов на сайте главы государства.

Теперь президент должен будет рассмотреть ее и дать публичный ответ на данную инициативу. На данный момент число подписавшихся под ней уже превысило 25,7 тысячи, ее статус значится как "ожидает подписания".

Петиция была подана 21 сентября, она предусматривает, что размер упомянутой надписи на информационных материалах о строительстве дорог и соцобъектов должен составлять не менее 25% площади.

Ее инициатором является руководитель центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Дмитрий Боярчук. Сам он на своей странице в Facebook поблагодарил лидеров общественного мнения, поддержавших его инициативу и благодаря которым она и набрала необходимое число подписей.

"Это важный шаг, чтобы привлечь внимание украинцев, что все за их счет, и чтобы услышать четкий ответ от человека, который, будучи кандидатом, кивал головой на камеры, глядя на наш налоговый калькулятор. Не знаю, что те кивки означали тогда, сейчас есть шанс услышать четкий ответ", — добавил он.

По словам Боярчука, следующим этапом реализации затеи должно стать рассмотрение соответствующих законопроектов Верховной Радой.

"Уже два зарегистрированы. Далее работа с политическими силами перед следующими выборами, чтобы не было "государственного" и "бесплатного", а были "средства налогоплательщиков". Далее обычные украинцы, которые постепенно привыкают использовать именно эту формулировку в быту, в учебе, в общении с чиновниками", — добавил он.

Инициатор петиции также озвучил мечту, чтобы когда-то "за идею еще больше вытащить денег из кармана налогоплательщика в политика бросали гнилыми помидорами", и основу для такой реакции следует закладывать сейчас.