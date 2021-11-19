До конца года в рамках "Большой стройки" Зеленского откроется вторая очередь Южного обхода Днепра – Мининфраструктуры

Вторую очередь Южного обхода Днепра начали стоить еще в 2012 году, но только с включением этого объекта в программу президента Владимира Зеленского “Большая стройка” работы удалось разморозить. Объект сдадут в эксплуатацию до конца этого года.

Об этом в ходе Днепровского экономического форума 2021 сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он также рассказал и о других инфраструктурных проектах, реализуемых и запланированных в области.

В Днепропетровской области реализуют дорожные проекты. Источник фото: Facebook Александра Кубракова

Так, по его словам, за два года "Большой стройки" в области будет обновлено и построено более 557 км дорог, что более чем в 4 раза превышает объемы предыдущих 10 лет вместе взятых.

Из проектов, реализованных в этом году, Кубраков отметил, в частности, завершение обновления в пределах области дороги Н-11 Днепр – Николаев. В следующем году по всей протяженности будет восстановлена также дорога Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье.

Также министр напомнил о возобновлении работ в Международном аэропорту "Днепр": "Нам удалось перезапустить проект, найти надежного подрядчика и, таким образом, не допустить создания еще одного долгостроя. После обновления аэропорт сможет принимать 11 тыс. пассажиров в сутки".

Реализация проекта рассчитана на 3 года. А аэропорт в Кривом Роге должен заработать уже в конце следующего года. После полной реконструкции терминала и взлетно-посадочной полосы аэропорт сможет обслуживать около 400 пассажиров в час.

Днепропетровская область примет также участие в развитии скоростного железнодорожного сообщения между крупными городами Украины, которое будет реализовываться до 2024 года.

В 2022 году будет начата электрификация участка Долинская — Николаев — Колосовка. Это позволит объединить между собой Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев и Херсон.

Кроме этого, в первом квартале 2022 года на маршруте Долинская – Кривой Рог – Апостолово – Херсон – Вадим – Николаев должен начать курсировать новый дизель-поезд Крюковского вагоностроительного завода.

Министр сообщил также о подписании Укрпочтой контракта на строительство нового сортировочного центра, который разместится возле аэропорта Днепра.

Таких логистических хабов в Украине должно быть построено 7. Проект реализуется на основе соглашения с Европейским инвестиционным банком.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что в рамках программы "Большая стройка" в Украине начинается формирование новой железной дороги.