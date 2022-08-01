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Украина может вернуть военным путем оккупированные территории и сделает это, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил об опасности российского нарратива о невозможности возвращения оккупированных территорий Украины военным путем. По словам Данилова, Украина может и сделает это.
Об этом Данилов написал в Twitter.
"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", - заявил он.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое прекращение огня, которое позволит Российской Федерации сохранить контроль над украинскими территориями, будет лишь способствовать еще более широкому конфликту, и даст Москве время на накопление силы для нового наступления на Украину.Подписывайтесь на наш YouTube канал