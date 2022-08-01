Украина может вернуть военным путем оккупированные территории и сделает это, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил об опасности российского нарратива о невозможности возвращения оккупированных территорий Украины военным путем. По словам Данилова, Украина может и сделает это.

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Об этом Данилов написал в Twitter.

"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия. Единственный язык, который понимают рашисты", - заявил он.

Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють «корисні ідіоти» путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 1, 2022

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое прекращение огня, которое позволит Российской Федерации сохранить контроль над украинскими территориями, будет лишь способствовать еще более широкому конфликту, и даст Москве время на накопление силы для нового наступления на Украину.