- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Зеленский: замораживание конфликта с Россией означает паузу, позволяющую РФ накопить силы для нового наступления
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое прекращение огня, которое позволит Российской Федерации сохранить контроль над украинскими территориями, будет лишь способствовать еще более широкому конфликту, и даст Москве время на накопление силы для нового наступления на Украину.
Об этом глава государства заявил в интервью The Wall Street Journal .
"Это кашалот, который проглотил два региона и теперь говорит: заморозьте конфликт. Затем отдохнет и через два-три года захватит еще два региона и снова скажет: заморозьте конфликт. И это будет продолжаться все дальше и дальше. Сто процентов", - сказал Зеленский, комментируя политику РФ
Кроме того, президент уверен, что российский лидер Владимир Путин недооценил Украину, принимая решение о полномасштабной войне.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Он открыл рот, как питон, и подумал, что мы еще один зайчик. Но мы не зайчики, и оказалось, что он не может нас проглотить — действительно рискует быть разорванным", — сказал украинский президент, говоря о планах главы РФ.
Глава государства также отметил, что Вооруженные силы Украины имеют значительные успехи на фронте, а потери ВСУ уменьшились после того, как партнеры поставили больше артиллерии и другого оружия. По его словам, на пике боев в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военных в день; сейчас количество погибших сократилось до 30 человек в день и около 250 раненых.
Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинским защитникам удалось нивелировать количественные преимущества врага благодаря ракетно-артиллерийской точности. В это же время в Великобритании считают, что Россия в шаге от исчерпания своих резервов для ведения войны против Украины.