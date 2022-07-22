Зеленський: заморожування конфлікту з Росією означає паузу, яка дає РФ можливість накопичити сили для нового наступу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яке припинення вогню, яке дозволить Російській Федерації зберегти контроль над українськими територіями лише сприятиме ще більш широкому конфлікту, та дасть Москві час на накопичення сили для нового наступу на Україну.

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Про це очільник держави заяв в інтерв’ю The Wall Street Journal.

"Це кашалот, який проковтнув два регіони і тепер каже: заморозьте конфлікт. Потім відпочине і через два-три роки захопить ще два регіони і знову скаже: заморозьте конфлікт. І це продовжуватиметься все далі й далі. Сто відсотків", — сказав Зеленський, коментуючи політику РФ.

Крім того, президент впевнений, що російський лідер Володимир Путін недооцінив Україну, коли приймав рішення про повномасштабну війну.

"Він відкрив рота, як пітон, і подумав, що ми ще один зайчик. Але ми не зайчики, і виявилося, що він не може нас проковтнути — і насправді ризикує бути розірваним", — сказав український президент, говорячи про плани глави РФ.

Також очільник держави відмітив, що Збройні сили України мають значні успіхі на фронті, а втрати ЗСУ зменшились після того, як партнері поставили більше артилерії та іншої зброї. За його словами, на піку боїв у травні та червні Україна втрачала від 100 до 200 військових на день; зараз кількість загиблих скоротилася до 30 осіб на день і близько 250 поранених .

Раніше Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що українським захисникам вдалося нівелювати кількісні переваги ворога завдяки ракетно-артилерійській точності. В це же час у Великобританії вважають, що Росія за крок від вичерпання своїх резервів для ведення війни проти України.