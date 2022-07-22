За оцінками США, Росія направила 85% своєї армії на війну в Україну - CNN

З початку війни Російська Федерація направила майже 85% своєї армії в Україну. Про це у п’ятницю, 22 липня, повідомив чиновник Пентагону у коментарі телеканалу CNN.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Він зазначив, що в останній час ЗСУ "вразили понад сотню важливих військових цілей ЗС РФ". У пентагоні вважають, що українські військові змогли покращити свою точність при нанесенні ударів за допомогою наданої США артилерії.

"Ці удари постійно погіршують здатність Росії поповнювати запаси своїх військ, командувати та контролювати їхні сили, а також вести агресивну війну. Українці атакують російські командні пункти, склади боєприпасів, об'єкти протиповітряної оборони, радіолокаційні вузли та вузли зв'язку, позиції далекобійної артилерії", — резюмував чиновник.

В це же час у Великобританії вважають, що Росія за крок від вичерпання своїх резервів для ведення війни проти України.

"Я думаю, що наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати робочу силу протягом наступних кількох тижнів. Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь", — розповів голова розвідки Великої Британії Річард Мур.

Відомо, що Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони як допоміжний засіб для наземних атак через брак спеціальних для цього ракет.

Раніше повідомлялося, що найближча мета Російської Федерації – захопити всю Донецьку область. Однак в розвідці Великобританії вважають, що їхній оперативний темп і швидкість просування, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення.