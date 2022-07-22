По оценкам США, Россия направила 85% своей армии на войну в Украину – CNN

С начала войны Российская Федерация направила около 85% своей армии в Украину. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил чиновник Пентагона в комментарии телеканалу CNN.

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Он отметил, что в последнее время ВСУ "поразили более сотни важных военных целей ВС РФ". В пентагоне считают, что украинские военные смогли улучшить свою точность при нанесении ударов посредством предоставленной США артиллерии .

Эти удары постоянно ухудшают способность России пополнять запасы своих войск, командовать и контролировать их силы, а также вести агрессивную войну . Украинцы атакуют российские командные пункты, склады боеприпасов, объекты противовоздушной обороны, радиолокационные узлы и узлы связи, позиции дальней ", - резюмировал чиновник.

В то же время в Великобритании считают, что Россия в шаге от исчерпания своих резервов для ведения войны против Украины.

"Я думаю, что наша оценка состоит в том, что россиянам будет все труднее поставлять рабочую силу в течение следующих нескольких недель. Им придется сделать определенную паузу, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар", — рассказал глава разведки Великобритании Ричард Мур.

Известно, что Россия увеличила использование ракет противовоздушной обороны в качестве вспомогательного средства для наземных атак из-за нехватки специальных для этого ракет .

Ранее сообщалось, что ближайшая цель Российской Федерации – захватить всю Донецкую область. Однако в разведке Великобритании считают, что их оперативный темп и скорость продвижения, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения.