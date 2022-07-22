Россия вынуждена снизить свои стратегические цели в Украине, - разведка Канады

Потери личного состава и техники, понесенные российской армией в Украине, лишили страну-агрессора РФ возможности достичь своих военных целей.

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Об этом сообщает разведывательное управление Вооруженных сил Канады.

Отмечается, что Россия вынуждена снизить свои стратегические цели, "предлагая общественности новое объяснение добытого ею частичного территориального контроля".

"Из-за значительных потерь личного состава и техники у России, вероятно, больше нет военного потенциала для реализации своих амбиций в Украине", – говорится в сообщении.

Канадские военные аналитики отмечают, что заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о расширении целей за пределы "освобождения" Донбасса на востоке Украины в ответ на западную военную помощь Украине не соответствуют действительности.

"У России всегда были географические амбиции в Украине. Неудачные попытки Москвы захватить Киев и северо-восточные города Чернигов, Сумы и Харьков в начале вторжения демонстрируют эти значительные территориальные амбиции далеко за пределами Донбасса", - отметили в ведомстве.

Там напомнили, что российские войска оккупировали часть юга Украины еще в феврале – задолго до оказания масштабной западной помощи Украине, которую Москва использует в качестве повода для расширения военных целей.

Отметим, что в стране-агрессоре России официально решили не ограничиваться захватом Луганской и Донецкой областей. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что географические задачи российского вторжения в Украину изменились.

Отметим, США располагают информацией о подготовке Россией аннексии новых территорий Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, а также частях Херсонской и Запорожской областей. В Белом доме заверили, что США на такой поступок России отреагируют быстро и жестко.