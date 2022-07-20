У Росії заявили про зміну "географічних завдань" в Україні

У країні-агресорі Росії офіційно вирішили не обмежуватися захопленням Луганської та Донецької областей. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що географічні завдання російського вторгнення до України змінилися.

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Про це Лавров сказав в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

При цьому представник країни-окупанта нахабно і не приховуючи, заявив, що апетити агресора із захоплення українських територій зростають, а "географічні завдання "спецоперації" відсуватимуться від нинішньої лінії".

За його словами, тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР", а й низка інших українських областей.

"Це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно та наполегливо", - заявив цинічно Лавров.

При цьому представник МЗС РФ вкотре дав зрозуміти, що країна-агресор боїться постачання сучасного озброєння Україні і як завжди почав загрожувати наслідками.

За словами Лаврова, зброя, яку Україна отримує від західних союзників та партнерів, становить пряму загрозу території країни-агресора РФ, забуваючи про те, що російська армія вторглася на територію суверенної держави.

Зазначимо, США мають інформацію про підготовку Росією анексії нових територій України. Йдеться про Донецьку, Луганську, а також частини Херсонської та Запорізької областей. У Білому домі запевнили, що США на такий вчинок Росії відреагують швидко та жорстко.