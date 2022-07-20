В России заявили об изменении "географических задач" в Украине

В стране-агрессоре России официально решили не ограничиваться захватом Луганской и Донецкой областей. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что географические задачи российского вторжения в Украину изменились.

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Об этом Лавров сказал в интервью пропагандистским российским СМИ.

При этом представитель страны-оккупанта нагло и не скрывая заявил, что аппетиты агрессора по захвату украинских территорий растут, а "географические задачи "спецоперации" будут отодвигаться от нынешней линии". По его словам, теперь это не только "ДНР" и "ЛНР", но и ряд других украинских областей.

"Это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", - заявил цинично Лавров.

При этом представитель МИД РФ в очередной раз дал понять, что страна-агрессор боится поставок современного вооружения Украине и как всегда начал угрожать последствиями.

По словам Лаврова, оружие, которое Украина получает от западных союзников и партнеров, представляет прямую угрозу территории страны-агрессора РФ, забывая о том, что российская армия вторглась на территорию суверенного государства.

Отметим, США располагают информацией о подготовке Россией аннексии новых территорий Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, а также частях Херсонской и Запорожской областей. В Белом доме заверили, что США на такой поступок России отреагируют быстро и жестко.