Россияне пытается поддерживать наступательную мощь, но им все сложнее - британская разведка

Заявленная ближайшая цель Российской Федерации - захватить всю Донецкую область. Поскольку РФ все еще может делать дальнейшие территориальные завоевания, их оперативный темп и скорость продвижения, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки, опубликованные в Twitter.

Отмечается, что Россия продолжает задействовать для своего наступления на Донбассе шесть отдельных армий. В полном составе, перед вторжением, эти формирования были созданы примерно на 150 тысяч человек личного состава.

"В последние недели Россия часто действовала группами размером с роту численностью около 100 человек при проведении наступательных операций в любом одном секторе за раз", - говорится в сообщении.

Согласно разведданным, Россия изо всех сил пытается поддерживать эффективную наступательную боевую мощь, и эта проблема становится все более острой.

"Помимо серьезной нехватки личного состава, российские планировщики сталкиваются с дилеммой: перебрасывать резервы на Донбасс или защищаться от украинских контратак на юго-западном херсонском направлении", - подытожили в разведке.

Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали районы Верхнекаменского и со стороны нефтеперерабатывающего завода, Золотаровки и Белогоровки в Луганской области. Также почти повсюду наступление уже отбито, между тем в так называемой "ЛНР" мобилизуют даже заключенных.