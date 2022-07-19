Росіяни намагаються підтримувати наступальну міць, але їм все складніше - британська розвідка

Заявлена найближча мета Російської Федерації – захопити всю Донецьку область. Оскільки РФ все ще може робити подальші територіальні завоювання, їхній оперативний темп і швидкість просування, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення.

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Про це свідчать дані британської розвідки, опубліковані у Twitter.

Зазначається, що Росія продовжує використовувати для свого наступу на Донбасі шість окремих армій. У повному складі перед вторгненням ці формування були створені приблизно на 150 тисяч осіб особового складу.

"В останні тижні Росія часто діяла групами розміром з роту чисельністю близько 100 осіб під час проведення наступальних операцій у будь-якому одному секторі за раз", - йдеться у повідомленні.

Згідно з розвідданими, Росія щосили намагається підтримувати ефективну наступальну бойову міць, і це проблема стає дедалі гострішою.

"Окрім серйозного браку особового складу, російські планувальники стикаються з дилемою: перекидати резерви на Донбас або захищатися від українських контратак на південно-західному херсонському напрямку", - підсумували у розвідці.

Нагадаємо, російські окупанти минулої доби атакували райони Верхньокам'янського і з боку нафтопереробного заводу, Золотарівки та Білогорівки в Луганській області. Також майже всюди наступ уже відбито, тим часом у так званій "ЛНР" мобілізують навіть ув'язнених.