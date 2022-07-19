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Росіяни намагаються підтримувати наступальну міць, але їм все складніше - британська розвідка
Заявлена найближча мета Російської Федерації – захопити всю Донецьку область. Оскільки РФ все ще може робити подальші територіальні завоювання, їхній оперативний темп і швидкість просування, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення.
Про це свідчать дані британської розвідки, опубліковані у Twitter.
Зазначається, що Росія продовжує використовувати для свого наступу на Донбасі шість окремих армій. У повному складі перед вторгненням ці формування були створені приблизно на 150 тисяч осіб особового складу.
"В останні тижні Росія часто діяла групами розміром з роту чисельністю близько 100 осіб під час проведення наступальних операцій у будь-якому одному секторі за раз", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Згідно з розвідданими, Росія щосили намагається підтримувати ефективну наступальну бойову міць, і це проблема стає дедалі гострішою.
"Окрім серйозного браку особового складу, російські планувальники стикаються з дилемою: перекидати резерви на Донбас або захищатися від українських контратак на південно-західному херсонському напрямку", - підсумували у розвідці.
Нагадаємо, російські окупанти минулої доби атакували райони Верхньокам'янського і з боку нафтопереробного заводу, Золотарівки та Білогорівки в Луганській області. Також майже всюди наступ уже відбито, тим часом у так званій "ЛНР" мобілізують навіть ув'язнених.