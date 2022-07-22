Росія змушена знизити свої стратегічні цілі в Україні, - розвідка Канади

Втрати особового складу та техніки, яких російська армія зазнала в Україні, позбавили країну-агресора РФ можливості досягти своїх військових цілей.

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Про це повідомляє розвідувальне управління Збройних сил Канади.

Зазначається, що Росія змушена зменшити свої стратегічні цілі, "пропонуючи громадськості нове пояснення здобутого нею часткового територіального контролю”.

"Через значні втрати особового складу та техніки у Росії, ймовірно, більше немає військового потенціалу для реалізації своїх амбіцій в Україні", – йдеться у повідомленні.

Канадські військові аналітики зазначають, що заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова про розширення цілей за межі "звільнення" Донбасу на сході України у відповідь на західну військову допомогу Україні, не відповідають дійсності.

"У Росії завжди були географічні амбіції в Україні. Невдалі спроби Москви захопити Київ та північно-східні міста Чернігів, Суми та Харків на початку вторгнення демонструють ці значні територіальні амбіції далеко за межами Донбасу", – наголосили у відомстві.

Там нагадали, що російські війська окупували частину півдня України ще в лютому – задовго до надання масштабної західної допомоги Україні, яку Москва використовує як привід для розширення військових цілей.

Зазначимо, у країні-агресорі Росії офіційно вирішили не обмежуватися захопленням Луганської та Донецької областей. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що географічні завдання російського вторгнення до України змінилися.

Зазначимо, США мають інформацію про підготовку Росією анексії нових територій України. Йдеться про Донецьку, Луганську, а також частини Херсонської та Запорізької областей. У Білому домі запевнили, що США на такий вчинок Росії відреагують швидко та жорстко.