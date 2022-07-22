Росія використовує ППО для атак через нестачу ракет, - розвідка Британії

Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони як допоміжний засіб для наземних атак через брак спеціальних для цього ракет.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

Відомство зазначає, що Росія почала частіше використовувати ЗРК С-300 для атак по наземних цілях. Це відбувається, на думку британців, "через гостру нестачу спеціалізованих ракет для наземних атак".

"Ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для поразки літаків. Вони можуть становити значну загрозу військам на відкритих територіях та в неукріплених будинках, але навряд чи проникнуть через укріплені конструкції", - зазначає розвідка Британії.

За її інформацією, існує висока ймовірність того, що ця зброя не потрапить у цілі і призведе до жертв серед цивільного населення.

Раніше в британській розвідці повідомляли, що росіяни намагаються підтримувати наступальну міць, але їм все складніше досягати успіхів на полі бою.