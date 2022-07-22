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Россия использует ПВО для атак из-за нехватки ракет, - разведка Британии
Россия увеличила использование ракет противовоздушной обороны в качестве вспомогательного средства для наземных атак из-за нехватки специальных для этого ракет.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки.
Ведомство отмечает, что Россия стала чаще использовать ЗРК С-300 для атак по наземным целям. Это происходит, по мнению британцев, "из-за острой нехватки специализированных ракет для наземных атак".
"Это оружие имеет относительно небольшие боеголовки, предназначенные для поражения самолетов. Они могут представлять значительную угрозу войскам на открытых территориях и в неукрепленных зданиях, но вряд ли проникнут через укрепленные конструкции", - отмечает разведка Британии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По ее информации, существует высокая вероятность того, что это оружие не попадет в намеченные цели и приведет к жертвам среди гражданского населения.
Ранее в британской разведке сообщали, что россияне пытаются поддерживать наступательную мощь, но им все сложнее добиваться успехов на поле боя.