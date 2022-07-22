Из Европы выдворили около 400 агентов российской разведки, - глава МИ6

Россия теряет силу в своем вторжении в Украину и потеряла способность шпионить в Европе "наполовину" после выдворения более 400 офицеров российской разведки из городов по всей Европе, а также ареста нескольких тайных шпионов, выдававших себя за гражданских.

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Об этом заявил глава британской разведывательной службы МИ6 Ричард Мур в комментарии CNN.

По его словам, после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года европейские страны выдворили около 400 офицеров российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием в Европейском Союзе.

"И мы считаем, что это, вероятно, вдвое снизило их способность заниматься шпионажем в пользу России в Европе", - сказал Мур.

Он добавил, что за последние месяцы также были разоблачены и арестованы ряд "нелегалов" или российских шпионов, действовавших под глубоким прикрытием и маскировавшихся под обычных гражданских.

Мур также сказал, что считает, что военные силы РФ "вот-вот иссякнут" в Украине.

"Я думаю, что наша оценка состоит в том, что россиянам будет все труднее поставлять живую силу в течение следующих нескольких недель. Им придется сделать определенную паузу, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар", - сказал Мур.

По его словам, моральный дух украинцев "все еще высок".

"Они начинают получать все больше хорошего оружия. Россия, напротив, значительно провалилась в своих начальных целях взять Киев и свергнуть там правительство и в основном использует "пушечное мясо" для своих наступательных действий на востоке Украины", - подчеркнул Мур.

Он также повторил слова директора ЦРУ Билла Бернса о состоянии здоровья президента России Владимира Путина.

"Нет никаких доказательств того, что Путин страдает серьезными заболеваниями. США считают, что Путин "слишком здоров", несмотря на слухи и предположения, что он может быть больным", - отметил Мур.

Отвечая на вопрос о том, какие уроки Китай извлек из вторжения России в Украину, особенно когда речь идет о том, может ли Пекин попытаться вторгнуться на Тайвань, Мур сказал, что об этом еще рано говорить. Но он сказал, что президент Китая Си Цзиньпин следит за конфликтом и за тем, как США и Запад реагируют на него.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, агенты страны-оккупанта получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.