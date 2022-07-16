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Спецслужби Росії активізували діяльність в країнах східної Європи
Агенти країни-окупанта отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку, для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї", - повідомили у відомстві.
Також у прикордонних з Україною регіонах, російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Натомість, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, європейці тут же звертаються до поліції та органів безпеки", - зазначають у ГУР МО.
Як повідомлялося, у військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби підрозділ залишився на території Російської Федерації.
Раніше СБУ перехопила розмову російських окупантів, де було виявлено, що військові РФ платять по 20 тисяч доларів за документ про "демобілізацію", аби втекти з війни в Україні.