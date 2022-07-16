Спецслужби Росії активізували діяльність в країнах східної Європи

Агенти країни-окупанта отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Для визначення схем доставляння та кількості зброї, яку, для відбиття російського вторгнення передають захисникам України країни-партнери, російські військові аташе в країнах Європейського союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї", - повідомили у відомстві.

Також у прикордонних з Україною регіонах, російські спецслужби намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.

"Натомість, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, європейці тут же звертаються до поліції та органів безпеки", - зазначають у ГУР МО.

Як повідомлялося, у військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби підрозділ залишився на території Російської Федерації.

Раніше СБУ перехопила розмову російських окупантів, де було виявлено, що військові РФ платять по 20 тисяч доларів за документ про "демобілізацію", аби втекти з війни в Україні.